河合郁人×橋本マナミ&松崎祐介×宇垣美里、夫婦と子育てを描くリアルな物語が開幕【コメントあり】
河合郁人×橋本マナミ、松崎祐介×宇垣美里が2組の夫婦役で出演する、VISIONARY READING『したいとか、したくないとかの話じゃない2026』が12日に東京・よみうり大手町ホールで開幕。キャスト4人からコメントが到着した。
【写真】“セックスレス”の夫婦を演じる河合郁人＆橋本マナミ、松崎祐介＆宇垣美里
本作は、AOI Pro.が手掛ける新感覚の朗読劇シリーズ「VISIONARY READING」の第二弾。「映像で、朗読劇が、物語が、動き出す。」をコンセプトに、AOI Pro.が長年培ってきた映像制作のノウハウを活かし、繊細かつダイナミックな映像演出と朗読表現を融合させた、新たな舞台体験を届ける。
"セックスレス”をきっかけに、夫婦のあり方や人生を見つめなおす、不器用なふたりの物語。夫婦役はWキャストで、河合郁人と橋本マナミ、松崎と宇垣が演じる。脚本は足立紳氏、新井友香氏が務める。
公演は、12日〜17日に東京・よみうり大手町ホール、29日〜31日に大阪・クールジャパンパーク大阪TTホールにて上演される。
■キャストコメント
河合郁人
こんにちは！河合郁人です。VISIONARY READING『したいとか、したくないとかの話じゃない2026』が、本日初日を迎えました。初めての朗読劇、そして「VISIONARY READING」という新しいチャレンジを38歳で経験できるということで、稽古初日はものすごく緊張していましたが、稽古を重ねる中でたくさんの発見があり、この作品の楽しみ方や表現の仕方を学びながら、自分なりに追求して、孝志という役を作り上げてきました。毎公演、ご来場いただくお客様に、孝志という人物の魅力をしっかり届けていきたいと思っています。ただ、孝志はなかなか難しいキャラクターでもあるので、そんな中にある人間臭さや人間らしさを感じていただけたら嬉しいです。それは孝志だけでなく、橋本さん演じる恭子にも共通していて、きっといろいろな世代の方に共感していただける作品になっていると思います。一度と言わず、二度、三度と観ていただくことで、この作品が進化していく姿も楽しんでいただけると思いますので、千秋楽までしっかり前に進んでいきたいと思います。ぜひ劇場でお楽しみください。よろしくお願いいたします！
橋本マナミ
劇場に入って、照明が入ったり、実際にステージに立ってみたりすると、稽古場とはまた違った空気感があって。私たちが演じる孝志と恭子の、生々しい空気感みたいなものも、ステージ上でさらに違った形で感じられるようになったなと思っています。緊張はしているんですけど、河合さんと2人でどんどん良い世界観が作れている感覚がありますし、私自身、セリフを言いながら笑ってしまいそうになるくらい面白いやり取りもあったりするので、ぜひ劇場でその空気感を体感していただきたいです。結婚されている方はもちろん、独身の方にも、それぞれの立場で共感する部分だったり、人生について何か感じてもらえるメッセージがある作品になっていると思いますので、恭子と孝志のやり取りを通して、何かひとつでも“お土産”のように持ち帰っていただけたら嬉しいです。
松崎祐介
トゥクストゥ〜〜〜〜ル〜！！ふぉ〜ゆ〜の松崎祐介です！VISIONARY READING『したいとか、したくないとかの話じゃない2026』が、松崎祐介×宇垣美里さんペアで初日を迎えました！河合郁人×橋本マナミさんペアもありますけど、僕らがひと足先に初日を迎えるということで、個人的には2人での朗読劇というのが初めてですし、男女のお話なので、良い緊張感もありながら本番に臨んでいます。宇垣さん演じる恭子のセリフがとても刺さる瞬間もありますし、“分かる ！分かる ！”と共感できる部分もたくさんあります。夫婦の関係性って本当にいろいろあると思うので、そんな二人の日常を覗き見しているような感覚で観ていただきながら、自分自身にも照らし合わせたり、この作品を通して何か感じてもらえたら嬉しいです。初日ということで、次の日の河合×橋本ペアに良いバトンを渡せるよう、良いスタートを切りたいと思います！劇場でぜひお待ちしており松！
宇垣美里
今まで稽古場で積み重ねてきたものを、ようやく皆さんの前でお届けできることをとても嬉しく思っています。実際に劇場に立つと、声の響き方や自分自身の感情の動きも大きく変わりますし、相手役である松崎さんのお芝居や返し方もまた違って、とても新鮮で楽しく感じています。ご覧いただく皆さんにも、その空気感や会話のリアルさを楽しんでいただけたら嬉しいです。お客様に見ていただくことで、また新しい夫婦の会話や化学反応が生まれるのではないかと思っているので、私自身とても楽しみにしています。
【写真】“セックスレス”の夫婦を演じる河合郁人＆橋本マナミ、松崎祐介＆宇垣美里
本作は、AOI Pro.が手掛ける新感覚の朗読劇シリーズ「VISIONARY READING」の第二弾。「映像で、朗読劇が、物語が、動き出す。」をコンセプトに、AOI Pro.が長年培ってきた映像制作のノウハウを活かし、繊細かつダイナミックな映像演出と朗読表現を融合させた、新たな舞台体験を届ける。
公演は、12日〜17日に東京・よみうり大手町ホール、29日〜31日に大阪・クールジャパンパーク大阪TTホールにて上演される。
■キャストコメント
河合郁人
こんにちは！河合郁人です。VISIONARY READING『したいとか、したくないとかの話じゃない2026』が、本日初日を迎えました。初めての朗読劇、そして「VISIONARY READING」という新しいチャレンジを38歳で経験できるということで、稽古初日はものすごく緊張していましたが、稽古を重ねる中でたくさんの発見があり、この作品の楽しみ方や表現の仕方を学びながら、自分なりに追求して、孝志という役を作り上げてきました。毎公演、ご来場いただくお客様に、孝志という人物の魅力をしっかり届けていきたいと思っています。ただ、孝志はなかなか難しいキャラクターでもあるので、そんな中にある人間臭さや人間らしさを感じていただけたら嬉しいです。それは孝志だけでなく、橋本さん演じる恭子にも共通していて、きっといろいろな世代の方に共感していただける作品になっていると思います。一度と言わず、二度、三度と観ていただくことで、この作品が進化していく姿も楽しんでいただけると思いますので、千秋楽までしっかり前に進んでいきたいと思います。ぜひ劇場でお楽しみください。よろしくお願いいたします！
橋本マナミ
劇場に入って、照明が入ったり、実際にステージに立ってみたりすると、稽古場とはまた違った空気感があって。私たちが演じる孝志と恭子の、生々しい空気感みたいなものも、ステージ上でさらに違った形で感じられるようになったなと思っています。緊張はしているんですけど、河合さんと2人でどんどん良い世界観が作れている感覚がありますし、私自身、セリフを言いながら笑ってしまいそうになるくらい面白いやり取りもあったりするので、ぜひ劇場でその空気感を体感していただきたいです。結婚されている方はもちろん、独身の方にも、それぞれの立場で共感する部分だったり、人生について何か感じてもらえるメッセージがある作品になっていると思いますので、恭子と孝志のやり取りを通して、何かひとつでも“お土産”のように持ち帰っていただけたら嬉しいです。
松崎祐介
トゥクストゥ〜〜〜〜ル〜！！ふぉ〜ゆ〜の松崎祐介です！VISIONARY READING『したいとか、したくないとかの話じゃない2026』が、松崎祐介×宇垣美里さんペアで初日を迎えました！河合郁人×橋本マナミさんペアもありますけど、僕らがひと足先に初日を迎えるということで、個人的には2人での朗読劇というのが初めてですし、男女のお話なので、良い緊張感もありながら本番に臨んでいます。宇垣さん演じる恭子のセリフがとても刺さる瞬間もありますし、“分かる ！分かる ！”と共感できる部分もたくさんあります。夫婦の関係性って本当にいろいろあると思うので、そんな二人の日常を覗き見しているような感覚で観ていただきながら、自分自身にも照らし合わせたり、この作品を通して何か感じてもらえたら嬉しいです。初日ということで、次の日の河合×橋本ペアに良いバトンを渡せるよう、良いスタートを切りたいと思います！劇場でぜひお待ちしており松！
宇垣美里
今まで稽古場で積み重ねてきたものを、ようやく皆さんの前でお届けできることをとても嬉しく思っています。実際に劇場に立つと、声の響き方や自分自身の感情の動きも大きく変わりますし、相手役である松崎さんのお芝居や返し方もまた違って、とても新鮮で楽しく感じています。ご覧いただく皆さんにも、その空気感や会話のリアルさを楽しんでいただけたら嬉しいです。お客様に見ていただくことで、また新しい夫婦の会話や化学反応が生まれるのではないかと思っているので、私自身とても楽しみにしています。