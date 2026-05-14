今季は“シアー”が断然おしゃれ！【しまむら】センス100点♡「こなれトップス」

「春夏コーデ、何を着れば垢抜ける？」そう悩んでいる大人女性におすすめしたいのが、繊細なシアー素材のアイテム。今季もトレンドに挙がっていて、ヘルシーな色っぽさをまといながら季節感もプラス。そこで今回は【しまむら】のラインナップの中から、おしゃれさん愛用のシアートップスをご紹介。今季は涼しげなシアートップスを味方に、ワンランク上の着こなしを楽しんで。

きれいめにもカジュアルにも着やすいバンドカラーシャツ

【しまむら】「ヨウリュウバンドカラーSH」\1,639（税込）

透け感控えめで取り入れやすい、バンドカラーシャツ。袖にはふんわりとボリュームがあり、華奢見えをサポート。きれいめにもカジュアルにも振りやすく、着回し力も優秀！ 1枚でヘルシーに着るのも良し、しまむら好きな@chii_150cmさんのようにビスチェやベストと重ね着してインナーとして使うのも◎

ふんわりシルエットで体型カバー

【しまむら】「MAYO*シフォンBDPO」\1,639（税込）

定番のボーダー柄トップスも、涼しげなシアー素材ならグンと今っぽい雰囲気に。空気を含んだようなふわっとしたシルエットで、ボディラインを拾いにくいのが嬉しいポイント。スウェットパンツと合わせたリラクシーなスタイルや、甘めのスカートでフェミニンに引き寄せるのもおすすめ。

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※こちらの記事では@chii_150cm様、@azusa._.yuiturui様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Emika.M