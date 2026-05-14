元ブラジル代表FWフッキはフルミネンセに加入が決まった

7月に40歳を迎える“超人”の肉体が話題となっている。

元ブラジル代表FWフッキは、名門フルミネンセに加入が決まった。トレーニングで早速見せた肉体美が大きな注目を集めている。

フッキは2005年に川崎フロンターレに加入。その強烈な左足を武器にコンサドーレ札幌、東京ヴェルディと渡り歩き、Jリーグで大きなインパクトを残した。

その後、ポルトガルのポルトで大ブレークを遂げ、ブラジル代表としても活躍。ロシアのゼニト・サンクトペテルブルク、中国の上海海港を経て、2021年にブラジルのアトレチコ・ミネイロに加入した。主力としてプレーし続けてきたが、5月2日に5年以上に渡って在籍した同クラブとの契約解除。そして、そのわずか3日後に名門フルミネンセへの加入が決まった。同クラブとは2027年12月末までの契約を結んだ。

フルミネンセの公式Xはフィジカルテストに臨むフッキの動画を公開。7月で40歳になるフッキだが筋骨隆々の肉体は健在。特に丸太のような太ももやふくらはぎの太さは驚異的で、マシントレーニングで重りを挙げる姿が収められている。

この投稿にはファンも反応。「足の筋肉えぐい」「ふくらはぎ、やばすぎる」「ふくらはぎが太ももぐらいある」「本物のハルク」「腓腹筋ヒラメ筋エグい」「まさに野獣」「信じられない」といったコメントが寄せられていた。

新たに背番号7を背負うことが決まったストライカーはブラジルの名門クラブでどのような活躍を見せるのか、注目だ。（FOOTBALL ZONE編集部）