☆楽天―オリックス（１３：００・楽天モバイル最強）楽天＝ウレーニャ、オリックス＝ジェリー

オリックスのマチャドは抑えを務め、ここまで１５試合に登板して１２セーブ。４月１９日のソフトバンク戦からは、登板した１０試合に連続でセーブを記録している。

最多連続試合セーブのプロ野球記録は、１９９８年に佐々木主浩（横浜）がマークした２２試合連続。パ・リーグ記録には２００２年の小林雅英（ロッテ）、２０１７年サファテ（ソフトバンク）の１７試合連続があるが、前身球団を含めオリックスで１０試合連続は、２００５年の大久保勝信に並ぶ最多記録だ。

また、マチャドは２０２４年からオリックスに在籍して通算６３セーブ。球団のセーブ数上位は〈１〉平野佳寿２５０、〈２〉加藤大輔８７、〈３〉大久保勝信、岸田護、マチャド６３。あと１セーブで大久保と現監督の岸田を抜いて、単独３位になる。

（その他のカード）

☆ＤｅＮＡ―中日（１８：００・横浜）ＤｅＮＡ＝入江、中日＝マラー

☆ロッテ―日本ハム（１８：００・ＺＯＺＯマリン）ロッテ＝西野、日本ハム＝細野

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順