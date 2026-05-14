磯村勇斗の誕生日をオク・テギョンがサプライズ祝福 『ソウルメイト』通訳スタッフが明かす“本物のケミストリー”

磯村勇斗の誕生日をオク・テギョンがサプライズ祝福 『ソウルメイト』通訳スタッフが明かす“本物のケミストリー”