磯村勇斗の誕生日をオク・テギョンがサプライズ祝福 『ソウルメイト』通訳スタッフが明かす“本物のケミストリー”
動画配信サービス「Netflix」で本日（5月14日）より世界独占配信開始となるNetflixシリーズ『ソウルメイト』。主演を務めるのは磯村勇斗と、韓国グループ2PMのメンバーとしても知られるオク・テギョンのオフショットが到着。さらに、“もう一人のソウルメイト”とも言える存在として、通訳兼アシスタントプロデューサーを務めた李胤英（イ・ユニョン）が、二人の特別な関係性について語った。
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本作は、磯村演じる琉と、テギョン演じるヨハンという孤独な若者が、ベルリン、ソウル、東京を舞台に心を通わせ、“一生に一度しか出会えないソウルメイト”となっていく10年間を描くヒューマンドラマ。励まし合い、ときに激しくぶつかり合いながらも、“共に生きたい”と願う二人の絆を映し出す。
■初対面から感じた、2人の「ケミストリー
」
ドイツ、韓国、日本――3都市を巡りながら4ヶ月半にわたって行われた本作の撮影。その長い旅路のなかで、互いにリスペクトを抱き、心を通わせてきた”イソテギョン”の2人は、“共演者”という言葉では表しきれない特別な関係を築いていった。そんな2人を、誰よりも近くで見つめ続けていたユニョンによると、2人が初めて言葉を交わしたのは、本編には存在しない“特別なテスト撮影”だったという。
「どちらも緊張して硬くなることがなく、とても爽やかに挨拶を交わしていました。狭い空間だったこともあり、すぐに密なコミュニケーションが取れていましたね」と、互いを探るようなぎこちなさはなく、最初から呼吸が合っていたという。
「このテスト撮影では、監督が本編にはない『ヨハンがご飯を作って二人で食べる』というシーンを特別に書いたんです。そこで『これは韓国に本当にある食べ物なの？』なんて会話をしながら、すぐに打ち解けていたのが印象的でした」と振り返り、「この2人のケミストリーは特別だ」という声が、早くもスタッフ間で上がっていたことを明かした。
■「言葉は不要」互いへの絶対的な信頼感
その象徴的なエピソードとして語られたのが、“ヨハンがご飯を作って二人で食べる”という特別に用意されたシーン。「これは韓国に本当にある食べ物なの？」などと自然に会話を重ねるうち、すでに二人だけの空気感が生まれていたという。
さらにユニョンは、二人の関係性について「“説明”よりも“感覚”で成立していた」と表現する。
「現場で『このシーンはこういう気持ちで演じよう』と細かく話し合うことはありませんでした。それは、お互いの芝居への絶対的な信頼があったからだと思います」と語り、直前まで和やかに会話していても、本番になると自然に役へ入り込んでいく姿に、“まさにソウルメイト”を感じていたという。
そんな信頼関係を象徴するエピソードとして、那須での撮影中の出来事も明かされた。磯村が監督と台本について熱心に議論を重ね、撮影が2〜3時間止まった際も、テギョンは外で待ちながら「1ミリも嫌な顔をせず、自分の気持ちが納得できないと演じられないのは当然。納得いくまで話したほうがいい」と語っていたそうで、後に謝罪する磯村にも「全然大丈夫。僕も監督とは同じように話し合っているから」と返したという。
その姿に「お互いにプロとして、そして一人の人間として深く尊重し合っている姿に胸が熱くなりました」と振り返った。
■ベルリンで深まった「家族」のような距離感
撮影後半のベルリン滞在では、キャストとスタッフ全員が同じホテルに宿泊。二人の距離はさらに縮まっていった。
「磯村さんがスーパーで買いすぎた食材をテギョンさんに分けて、テギョンさんが『じゃあ俺がご飯作ってあげるよ』と言うようなやり取りが日常でした。一気に『家族感』が増した気がします」と語り、休日には一緒に観光へ出かけたり、ホテルの屋上で語り合ったりしていたことも明かした。
磯村の誕生日をサプライズで祝った際は、テギョンさんがデパートへ走り、張り切ってプレゼントや食べ物を選んでいたそうで、「物理的な距離の近さが、心の距離もさらに近づけてくれたのだと思います」。
■現場全員が涙した、尊い瞬間
ほぼすべての撮影現場に立ち会ったユニョンが特に印象に残っているシーンとして挙げたのは、橋本愛演じる澄子の出産シーン。「病院で琉とヨハンがソワソワしながら待っていて、産声が聞こえた瞬間に自分のことのように喜び、思わずハグを交わす。台本にはないピュアな喜びがあふれていました」と振り返る。
さらに、ベルリンで撮影されたヨハンがビデオカメラに向かって思いを吐露する本作の中で最もエモーショナルなシーンでは、モニターを見ていたスタッフたちも涙。「皆が泣くから俺も止まらないじゃん！」とテギョンが照れ笑いしていたことも明かした。
最後にユニョンは「『ソウルメイト』の魅力は、ドラマチックな物語の中に流れる“些細な日常”にあります。ご飯を食べ、お酒を飲み、ただ一緒に歩く……。そんな、私たちの日常にもあるような温かい瞬間が詰まっています。この作品を観ることで、今この瞬間の大切さに気づき、自分自身の人生も少しだけ愛おしく感じていただけたらうれしいです」とメッセージを寄せた。
韓国には“縁”を意味する「イニョン」という言葉がある。国も言葉も超え、磯村勇斗とオク・テギョンが築き上げた唯一無二の関係性は、まさにその“運命の縁”だったのかもしれない。
本作は、磯村演じる琉と、テギョン演じるヨハンという孤独な若者が、ベルリン、ソウル、東京を舞台に心を通わせ、“一生に一度しか出会えないソウルメイト”となっていく10年間を描くヒューマンドラマ。励まし合い、ときに激しくぶつかり合いながらも、“共に生きたい”と願う二人の絆を映し出す。
■初対面から感じた、2人の「ケミストリー
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ドイツ、韓国、日本――3都市を巡りながら4ヶ月半にわたって行われた本作の撮影。その長い旅路のなかで、互いにリスペクトを抱き、心を通わせてきた”イソテギョン”の2人は、“共演者”という言葉では表しきれない特別な関係を築いていった。そんな2人を、誰よりも近くで見つめ続けていたユニョンによると、2人が初めて言葉を交わしたのは、本編には存在しない“特別なテスト撮影”だったという。
「どちらも緊張して硬くなることがなく、とても爽やかに挨拶を交わしていました。狭い空間だったこともあり、すぐに密なコミュニケーションが取れていましたね」と、互いを探るようなぎこちなさはなく、最初から呼吸が合っていたという。
「このテスト撮影では、監督が本編にはない『ヨハンがご飯を作って二人で食べる』というシーンを特別に書いたんです。そこで『これは韓国に本当にある食べ物なの？』なんて会話をしながら、すぐに打ち解けていたのが印象的でした」と振り返り、「この2人のケミストリーは特別だ」という声が、早くもスタッフ間で上がっていたことを明かした。
■「言葉は不要」互いへの絶対的な信頼感
その象徴的なエピソードとして語られたのが、“ヨハンがご飯を作って二人で食べる”という特別に用意されたシーン。「これは韓国に本当にある食べ物なの？」などと自然に会話を重ねるうち、すでに二人だけの空気感が生まれていたという。
さらにユニョンは、二人の関係性について「“説明”よりも“感覚”で成立していた」と表現する。
「現場で『このシーンはこういう気持ちで演じよう』と細かく話し合うことはありませんでした。それは、お互いの芝居への絶対的な信頼があったからだと思います」と語り、直前まで和やかに会話していても、本番になると自然に役へ入り込んでいく姿に、“まさにソウルメイト”を感じていたという。
そんな信頼関係を象徴するエピソードとして、那須での撮影中の出来事も明かされた。磯村が監督と台本について熱心に議論を重ね、撮影が2〜3時間止まった際も、テギョンは外で待ちながら「1ミリも嫌な顔をせず、自分の気持ちが納得できないと演じられないのは当然。納得いくまで話したほうがいい」と語っていたそうで、後に謝罪する磯村にも「全然大丈夫。僕も監督とは同じように話し合っているから」と返したという。
その姿に「お互いにプロとして、そして一人の人間として深く尊重し合っている姿に胸が熱くなりました」と振り返った。
■ベルリンで深まった「家族」のような距離感
撮影後半のベルリン滞在では、キャストとスタッフ全員が同じホテルに宿泊。二人の距離はさらに縮まっていった。
「磯村さんがスーパーで買いすぎた食材をテギョンさんに分けて、テギョンさんが『じゃあ俺がご飯作ってあげるよ』と言うようなやり取りが日常でした。一気に『家族感』が増した気がします」と語り、休日には一緒に観光へ出かけたり、ホテルの屋上で語り合ったりしていたことも明かした。
磯村の誕生日をサプライズで祝った際は、テギョンさんがデパートへ走り、張り切ってプレゼントや食べ物を選んでいたそうで、「物理的な距離の近さが、心の距離もさらに近づけてくれたのだと思います」。
■現場全員が涙した、尊い瞬間
ほぼすべての撮影現場に立ち会ったユニョンが特に印象に残っているシーンとして挙げたのは、橋本愛演じる澄子の出産シーン。「病院で琉とヨハンがソワソワしながら待っていて、産声が聞こえた瞬間に自分のことのように喜び、思わずハグを交わす。台本にはないピュアな喜びがあふれていました」と振り返る。
さらに、ベルリンで撮影されたヨハンがビデオカメラに向かって思いを吐露する本作の中で最もエモーショナルなシーンでは、モニターを見ていたスタッフたちも涙。「皆が泣くから俺も止まらないじゃん！」とテギョンが照れ笑いしていたことも明かした。
最後にユニョンは「『ソウルメイト』の魅力は、ドラマチックな物語の中に流れる“些細な日常”にあります。ご飯を食べ、お酒を飲み、ただ一緒に歩く……。そんな、私たちの日常にもあるような温かい瞬間が詰まっています。この作品を観ることで、今この瞬間の大切さに気づき、自分自身の人生も少しだけ愛おしく感じていただけたらうれしいです」とメッセージを寄せた。
韓国には“縁”を意味する「イニョン」という言葉がある。国も言葉も超え、磯村勇斗とオク・テギョンが築き上げた唯一無二の関係性は、まさにその“運命の縁”だったのかもしれない。