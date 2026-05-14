日本テレビの伊藤遼アナウンサーが、４月に結婚を発表した新妻と海釣りに出かけた様子を公開した。

伊藤アナは１４日までに自身のインスタグラムを更新。「ＧＷに妻と釣りに行きました ４０ｃｍのアマダイ、たくさんのアジ、ソウダガツオと結構なサバが釣れました」と、船で大きな魚を釣り上げた写真やクーラーいっぱいの大漁の魚の写真を投稿。

「釣った魚は昔から釣りが趣味の妻にさばいてもらい、妻のご両親たちと食べました アマダイは松笠揚げにしました アジ寿司のシャリは私が握りました！ 妻に指導してもらいながら頑張りました！ｗ 釣ったばかりのお魚は、新鮮で最高でした 楽しかった！お魚に感謝！！！」「＃アマダイ ＃釣りすぎて滅」とつづった。

この投稿には「いっとん、カッコイイ」「国宝級イケメン貴公子」「お料理上手な奥様で羨ましい 充実したＧＷでしたね」などのコメントが寄せられた。

伊藤アナは４月から同局系「ヒルナンデス！」（月〜金曜・前１１時５５分）の新アシスタントに就任。１日の放送で結婚を生報告し話題となった。