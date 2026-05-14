舌だし上目遣いにドキッ…TWICE・チェヨン、ヘルシーな“素肌見せ”で魅力全開「やば」「反則でしょ」

TWICEのチェヨンが、ファンを魅了した。

チェヨンは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

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公開された写真の中でチェヨンは、チューブトップデザインのトップスにイエローのスカートを合わせたスタイリングを披露。オレンジチークのポイントメイクや舌を出した表情が、彼女のヘルシーでチャーミングな魅力を際立たせている。

投稿を見たファンからは「反則でしょ」「ドキッとした…」「やば」「可愛すぎる」などのコメントが寄せられている。

（写真＝チェヨンInstagram）

なお、チェヨンが所属するTWICEは、現在ワールドツアー「THIS IS FOR」を開催中で、来る5月16日（現地時間）にフランス・パリで公演を行う予定だ。

◇チェヨン プロフィール

1999年4月23日生まれ。本名ソン・チェヨン。2015年にTWICEのメンバーとしてデビューし、グループ内ではメインラッパーを担当している。華奢で小柄な体形で、ついたあだ名は「ちびラッパー」。髪型やメイクでしっかりと自身の個性を表現していることから、ファンの間ではたびたび「真似したいスタイル」と話題に上がる。2024年4月、10歳年上の韓国男性歌手Zion.T（ザイオンティ）との交際を認めた。