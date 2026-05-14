工場のミスかと思った…お弁当用の冷凍食品が“全部ハート型”に「こんなミラクルある？」「すごい確率」
夫のお弁当を作っている最中、冷凍食品のパッケージを開けると中身が「全部ハート型」だったという奇跡的な写真がInstagramなどのSNSに投稿され、大きな反響を呼んでいる。MIYAN.さん（@sani.miya.8888）が「びっくりしすぎて思わず叫んだ」という言葉とともに投稿したこの写真には、3.1万件のいいねが集まった。滅多に見られないレアな形がすべて揃うという幸運な出来事について、投稿主のMIYAN.さんに話を聞いた。
【写真】ハート型がかわいい…夫に持たせた実際のお弁当は？
――パッケージを開けて「全部がハート型」だと気づいた瞬間の、率直な驚きや当時の状況を詳しく教えてください。
「開けた瞬間、『え1? ほんと!? なに!? 間違え？ 夢!?』って一瞬頭が追いつかなくて、何回も見直しました。びっくりしつつ、全部ハート型って気づいて、テンション上がりました。すごく縁起がいい気持ちと、宝くじに当たったように嬉しい気持ちと、ソワソワして落ち着かない気持ちでした！」
――これまでにも一つだけ入っていたことはあったとのことですが、全5個がハート型という状況を目の当たりにして、旦那様とはどのような会話をされましたか？
「何年も毎週のように購入していて、1年に1回当たるか当たらないかの確率だったので、まさか5個も入ってるなんて、工場のミスかと思いましたが、夫にはすぐLINEで報告。凄すぎない！？どんなすごい確率なの？やばすぎない？ミラクルすぎる！と、お互いに笑いながらやり取りしました。夫が帰宅してからも、『すごい確率だね』『逆に何か悪いことが起きるんじゃない？』と、冗談を言いながら盛り上がりました」
――このミラクルな「のりっこチキン」が入ったお弁当を、最終的にどのような気持ちで仕上げ、旦那様へ送り出されたのでしょうか。
「最終的には、ソワソワしながらも、いつも通りお弁当を仕上げました。いつも通りちゃんと美味しく食べてもらえたらいいなという気持ちと、いつもよりちょっとだけテンションが上がるように詰めてみました」
――投稿には「何かいいことが起こりそう」とありましたが、この出来事のあとに実際に起きたハッピーなエピソードや、ご家族の反応があればお聞かせください。
「特にこれ以上のハッピーなことはありませんでしたが、毎日を普通に、家族みんな仲良く、我が子も元気いっぱいに一年を過ごせたことがなによりもhappyな事だとおもいます！ そして、この投稿がいろんな方の目にとまって、『すごい！』『私までハッピーな気持ちになりました！』などの反応をいただけたことも、すごく嬉しかったです」
――毎日のお弁当作りの中で、今回のような「小さなしあわせ」を見つけることの楽しさや、投稿主様が大切にされているこだわりは何ですか？
「毎日のお弁当作りは正直大変なことも多いですが、今回のように中身が全部ハートだったという小さな出来事でも、ちょっと嬉しくなったり、楽しい気持ちになれる、プチハッピーな気持ちになれる瞬間があるのっていいなと感じます。そのため、お弁当作りでは、見た目だけでなく、夫が好きなおかずを入れたり、毎日飽きないように意識しながら、無理せず続けられるお弁当作りを心がけています」
――パッケージを開けて「全部がハート型」だと気づいた瞬間の、率直な驚きや当時の状況を詳しく教えてください。
「開けた瞬間、『え1? ほんと!? なに!? 間違え？ 夢!?』って一瞬頭が追いつかなくて、何回も見直しました。びっくりしつつ、全部ハート型って気づいて、テンション上がりました。すごく縁起がいい気持ちと、宝くじに当たったように嬉しい気持ちと、ソワソワして落ち着かない気持ちでした！」
――これまでにも一つだけ入っていたことはあったとのことですが、全5個がハート型という状況を目の当たりにして、旦那様とはどのような会話をされましたか？
「何年も毎週のように購入していて、1年に1回当たるか当たらないかの確率だったので、まさか5個も入ってるなんて、工場のミスかと思いましたが、夫にはすぐLINEで報告。凄すぎない！？どんなすごい確率なの？やばすぎない？ミラクルすぎる！と、お互いに笑いながらやり取りしました。夫が帰宅してからも、『すごい確率だね』『逆に何か悪いことが起きるんじゃない？』と、冗談を言いながら盛り上がりました」
――このミラクルな「のりっこチキン」が入ったお弁当を、最終的にどのような気持ちで仕上げ、旦那様へ送り出されたのでしょうか。
「最終的には、ソワソワしながらも、いつも通りお弁当を仕上げました。いつも通りちゃんと美味しく食べてもらえたらいいなという気持ちと、いつもよりちょっとだけテンションが上がるように詰めてみました」
――投稿には「何かいいことが起こりそう」とありましたが、この出来事のあとに実際に起きたハッピーなエピソードや、ご家族の反応があればお聞かせください。
「特にこれ以上のハッピーなことはありませんでしたが、毎日を普通に、家族みんな仲良く、我が子も元気いっぱいに一年を過ごせたことがなによりもhappyな事だとおもいます！ そして、この投稿がいろんな方の目にとまって、『すごい！』『私までハッピーな気持ちになりました！』などの反応をいただけたことも、すごく嬉しかったです」
――毎日のお弁当作りの中で、今回のような「小さなしあわせ」を見つけることの楽しさや、投稿主様が大切にされているこだわりは何ですか？
「毎日のお弁当作りは正直大変なことも多いですが、今回のように中身が全部ハートだったという小さな出来事でも、ちょっと嬉しくなったり、楽しい気持ちになれる、プチハッピーな気持ちになれる瞬間があるのっていいなと感じます。そのため、お弁当作りでは、見た目だけでなく、夫が好きなおかずを入れたり、毎日飽きないように意識しながら、無理せず続けられるお弁当作りを心がけています」