子育てをしている女性が選ぶ「令和の母」のイメージに合う有名人ランキング！ 2位は「北川景子」、では1位は？
マーケティング支援事業を展開するoneは、全国の18歳以上の女性で、昭和または令和に子育てをした方・している方を対象に「令和の母」のイメージに合う有名人ランキングに関する調査を実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！
【8位までの全ランキング結果を見る】
2位は、俳優の北川景子さんでした。
自身のキャリアを大切にしながら、子育てに励む姿が多くの支持を集めています。SNSやメディアを通じて、完璧を求めすぎず自分らしさを大切にする姿勢が、現代の母親像として共感を呼んでいるようです。
2025年4月放送のドラマ『あなたを奪ったその日から』（フジテレビ系）での母親役も記憶に新しいです。
1位は、タレントの辻希美さんでした。
SNSでの家事や育児に関するありのままの発信が、同世代の女性から圧倒的な共感を得ています。自身の個性を活かしつつ、楽しみながら子育てに向き合う姿が、令和の理想的な母親像として選ばれました。
(文:All About ニュース編集部)
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2位：北川景子
2位は、俳優の北川景子さんでした。
自身のキャリアを大切にしながら、子育てに励む姿が多くの支持を集めています。SNSやメディアを通じて、完璧を求めすぎず自分らしさを大切にする姿勢が、現代の母親像として共感を呼んでいるようです。
1位：辻希美
1位は、タレントの辻希美さんでした。
SNSでの家事や育児に関するありのままの発信が、同世代の女性から圧倒的な共感を得ています。自身の個性を活かしつつ、楽しみながら子育てに向き合う姿が、令和の理想的な母親像として選ばれました。
(文:All About ニュース編集部)