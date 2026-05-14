本日の予定【経済指標】
【英国】
RICS住宅価格指数（4月）08:01
予想 -24.0% 前回 -23.0%（RICS住宅価格指数)
実質ＧＤＰ（速報値）（2026年 第1四半期）15:00
予想 0.5% 前回 0.1%（前期比)
予想 0.7% 前回 1.0%（前年比)
鉱工業生産指数（3月）15:00
予想 -0.2% 前回 0.5%（前月比)
予想 0.2% 前回 -0.4%（前年比)
製造業生産高（3月）15:00
予想 -0.2% 前回 -0.1%（前月比)
予想 0.1% 前回 -0.5%（前年比)
貿易収支（3月）15:00
予想 N/A 前回 -187.91億ポンド（商品貿易収支)
予想 N/A 前回 -7.2億ポンド（貿易収支)
【米国】
輸入物価指数（4月）21:30
予想 0.9% 前回 0.8%（前月比)
予想 2.9% 前回 2.1%（前年比)
輸出物価指数（4月）21:30
予想 1.0% 前回 1.6%（前月比)
予想 5.9% 前回 5.6%（前年比)
新規失業保険申請件数（05/03 - 05/09）21:30
予想 20.4万件 前回 20.0万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（04/26 - 05/02）
予想 178.0万件 前回 176.6万件（継続受給者数)
小売売上高（4月）21:30
予想 0.4% 前回 1.7%（前月比)
予想 0.5% 前回 1.9%（自動車除くコア・前月比)
企業在庫（3月）23:00
予想 N/A 前回 0.4%（前月比)
※予定は変更することがあります
RICS住宅価格指数（4月）08:01
予想 -24.0% 前回 -23.0%（RICS住宅価格指数)
実質ＧＤＰ（速報値）（2026年 第1四半期）15:00
予想 0.5% 前回 0.1%（前期比)
予想 0.7% 前回 1.0%（前年比)
鉱工業生産指数（3月）15:00
予想 -0.2% 前回 0.5%（前月比)
予想 0.2% 前回 -0.4%（前年比)
製造業生産高（3月）15:00
予想 -0.2% 前回 -0.1%（前月比)
予想 0.1% 前回 -0.5%（前年比)
貿易収支（3月）15:00
予想 N/A 前回 -187.91億ポンド（商品貿易収支)
予想 N/A 前回 -7.2億ポンド（貿易収支)
【米国】
輸入物価指数（4月）21:30
予想 0.9% 前回 0.8%（前月比)
予想 2.9% 前回 2.1%（前年比)
輸出物価指数（4月）21:30
予想 1.0% 前回 1.6%（前月比)
予想 5.9% 前回 5.6%（前年比)
新規失業保険申請件数（05/03 - 05/09）21:30
予想 20.4万件 前回 20.0万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（04/26 - 05/02）
予想 178.0万件 前回 176.6万件（継続受給者数)
小売売上高（4月）21:30
予想 0.4% 前回 1.7%（前月比)
予想 0.5% 前回 1.9%（自動車除くコア・前月比)
企業在庫（3月）23:00
予想 N/A 前回 0.4%（前月比)
※予定は変更することがあります