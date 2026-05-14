【英国】
RICS住宅価格指数（4月）08:01　
予想　-24.0%　前回　-23.0%（RICS住宅価格指数)

実質ＧＤＰ（速報値）（2026年 第1四半期）15:00
予想　0.5%　前回　0.1%（前期比)
予想　0.7%　前回　1.0%（前年比)

鉱工業生産指数（3月）15:00
予想　-0.2%　前回　0.5%（前月比)　
予想　0.2%　前回　-0.4%（前年比)

製造業生産高（3月）15:00
予想　-0.2%　前回　-0.1%（前月比)
予想　0.1%　前回　-0.5%（前年比)

貿易収支（3月）15:00
予想　N/A　前回　-187.91億ポンド（商品貿易収支)　
予想　N/A　前回　-7.2億ポンド（貿易収支)

【米国】
輸入物価指数（4月）21:30　
予想　0.9%　前回　0.8%（前月比)
予想　2.9%　前回　2.1%（前年比)

輸出物価指数（4月）21:30　
予想　1.0%　前回　1.6%（前月比)
予想　5.9%　前回　5.6%（前年比)

新規失業保険申請件数（05/03 - 05/09）21:30　
予想　20.4万件　前回　20.0万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（04/26 - 05/02）　
予想　178.0万件　前回　176.6万件（継続受給者数)

小売売上高（4月）21:30
予想　0.4%　前回　1.7%（前月比)
予想　0.5%　前回　1.9%（自動車除くコア・前月比)

企業在庫（3月）23:00
予想　N/A　前回　0.4%（前月比)

※予定は変更することがあります