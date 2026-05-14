東京圏でGalaxy A25 5Gが首位に Androidスマホ人気ランキングTOP10 2026/5/14
「BCNランキング」2026年5月4日〜10日の日次集計データ・東京圏（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）
2位 A5 5G(au)（OPPO）
3位 Pixel 10a 128GB(NTT docomo)（Google）
4位 Pixel 10a(au)（Google）
5位 AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）
6位 Galaxy S26 256GB(SoftBank)（SAMSUNG）
7位 arrows We2 F-52E（FCNT）
8位 AQUOS sense10 SH-M33 8GB+256GB（シャープ）
9位 Reno13 A（OPPO）
10位 Pixel 10a 128GB(Y!mobile)（Google）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）
2位 A5 5G(au)（OPPO）
3位 Pixel 10a 128GB(NTT docomo)（Google）
4位 Pixel 10a(au)（Google）
6位 Galaxy S26 256GB(SoftBank)（SAMSUNG）
7位 arrows We2 F-52E（FCNT）
8位 AQUOS sense10 SH-M33 8GB+256GB（シャープ）
9位 Reno13 A（OPPO）
10位 Pixel 10a 128GB(Y!mobile)（Google）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。