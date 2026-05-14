TOPIX先物テクニカルポイント（14日夜間取引終了時点）
14日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比8.0ポイント高の3923.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3975.15ポイント ボリンジャーバンド3σ
3923.50ポイント 14日夜間取引終値
3919.48ポイント 13日TOPIX現物終値
3908.85ポイント ボリンジャーバンド2σ
3876.50ポイント 5日移動平均
3842.56ポイント ボリンジャーバンド1σ
3797.25ポイント 一目均衡表・転換線
3776.26ポイント 25日移動平均
3768.00ポイント 一目均衡表・基準線
3710.79ポイント 75日移動平均
3709.96ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
3643.67ポイント ボリンジャーバンド2σ
3635.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
3577.37ポイント ボリンジャーバンド3σ
3407.22ポイント 200日移動平均
株探ニュース
3975.15ポイント ボリンジャーバンド3σ
3923.50ポイント 14日夜間取引終値
3919.48ポイント 13日TOPIX現物終値
3908.85ポイント ボリンジャーバンド2σ
3876.50ポイント 5日移動平均
3842.56ポイント ボリンジャーバンド1σ
3797.25ポイント 一目均衡表・転換線
3776.26ポイント 25日移動平均
3768.00ポイント 一目均衡表・基準線
3710.79ポイント 75日移動平均
3709.96ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
3643.67ポイント ボリンジャーバンド2σ
3635.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
3577.37ポイント ボリンジャーバンド3σ
3407.22ポイント 200日移動平均
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