14日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比8.0ポイント高の3923.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



3975.15ポイント ボリンジャーバンド3σ

3923.50ポイント 14日夜間取引終値

3919.48ポイント 13日TOPIX現物終値

3908.85ポイント ボリンジャーバンド2σ

3876.50ポイント 5日移動平均

3842.56ポイント ボリンジャーバンド1σ

3797.25ポイント 一目均衡表・転換線

3776.26ポイント 25日移動平均

3768.00ポイント 一目均衡表・基準線

3710.79ポイント 75日移動平均

3709.96ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）

3643.67ポイント ボリンジャーバンド2σ

3635.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）

3577.37ポイント ボリンジャーバンド3σ

3407.22ポイント 200日移動平均



株探ニュース