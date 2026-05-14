　14日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比8.0ポイント高の3923.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3975.15ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3923.50ポイント　　14日夜間取引終値
3919.48ポイント　　13日TOPIX現物終値
3908.85ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3876.50ポイント　　5日移動平均
3842.56ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3797.25ポイント　　一目均衡表・転換線
3776.26ポイント　　25日移動平均
3768.00ポイント　　一目均衡表・基準線
3710.79ポイント　　75日移動平均
3709.96ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3694.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
3643.67ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3635.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
3577.37ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3407.22ポイント　　200日移動平均

株探ニュース