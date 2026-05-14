グロース先物テクニカルポイント（14日夜間取引終了時点）
14日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比22ポイント安の806ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
863.17ポイント ボリンジャーバンド3σ
837.29ポイント ボリンジャーバンド2σ
827.65ポイント 13日東証グロース市場250指数現物終値
825.00ポイント 5日移動平均
811.40ポイント ボリンジャーバンド1σ
806.00ポイント 14日夜間取引終値
789.00ポイント 一目均衡表・転換線
785.52ポイント 25日移動平均
767.00ポイント 一目均衡表・基準線
759.64ポイント ボリンジャーバンド-1σ
752.09ポイント 75日移動平均
737.38ポイント 200日移動平均
733.75ポイント ボリンジャーバンド2σ
729.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
713.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
707.87ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
863.17ポイント ボリンジャーバンド3σ
837.29ポイント ボリンジャーバンド2σ
827.65ポイント 13日東証グロース市場250指数現物終値
825.00ポイント 5日移動平均
811.40ポイント ボリンジャーバンド1σ
806.00ポイント 14日夜間取引終値
789.00ポイント 一目均衡表・転換線
785.52ポイント 25日移動平均
767.00ポイント 一目均衡表・基準線
759.64ポイント ボリンジャーバンド-1σ
752.09ポイント 75日移動平均
737.38ポイント 200日移動平均
733.75ポイント ボリンジャーバンド2σ
729.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
713.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
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