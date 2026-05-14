　14日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比22ポイント安の806ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

863.17ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
837.29ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
827.65ポイント　　13日東証グロース市場250指数現物終値
825.00ポイント　　5日移動平均
811.40ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
806.00ポイント　　14日夜間取引終値
789.00ポイント　　一目均衡表・転換線
785.52ポイント　　25日移動平均
767.00ポイント　　一目均衡表・基準線
759.64ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
752.09ポイント　　75日移動平均
737.38ポイント　　200日移動平均
733.75ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
729.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
713.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
707.87ポイント　　ボリンジャーバンド3σ

株探ニュース