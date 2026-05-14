14日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比22ポイント安の806ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



863.17ポイント ボリンジャーバンド3σ

837.29ポイント ボリンジャーバンド2σ

827.65ポイント 13日東証グロース市場250指数現物終値

825.00ポイント 5日移動平均

811.40ポイント ボリンジャーバンド1σ

806.00ポイント 14日夜間取引終値

789.00ポイント 一目均衡表・転換線

785.52ポイント 25日移動平均

767.00ポイント 一目均衡表・基準線

759.64ポイント ボリンジャーバンド-1σ

752.09ポイント 75日移動平均

737.38ポイント 200日移動平均

733.75ポイント ボリンジャーバンド2σ

729.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）

713.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）

707.87ポイント ボリンジャーバンド3σ



株探ニュース