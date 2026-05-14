作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんが4日に亡くなっていたことが、13日に分かった。84歳。本人の公式サイトなどで発表された。葬儀、告別式は遺族の意向により、近親者のみで既に執り行われたことも発表された。



【写真】最期まで音楽に携わった在りし日の大野雄二さん

公式サイトは「弊社所属作曲家 ジャズピアニストの大野雄二が2026年5月4日 老衰のため永眠いたしました」と大野さんの死を伝え、最期の瞬間について「直前まで普段と変わらず過ごしており就寝中に苦しむことなく安らかに旅立ちました」と知らせた。



また、大野さんの功績について「1960年代初頭にジャズピアニストとしてデビューして以来 アニメ『ルパン三世』の音楽をはじめ 数多くの作品を世に送り出し長年にわたり音楽業界の発展に寄与してまいりました」と記し、「その功績と音楽は 今後も色褪せることなく愛され続けていくものと確信しております」とたたえた。



後日、お別れの会などの大野さんをしのぶ会が予定されていることも報告。さらに「5月30日に予定しておりますBillboard Live TOKYOでのプロデュースライブ『Lupintic All Stars Produced by YUJI OHNO』公演につきましては故人が生前より準備を整えておりましたため 予定通り開催いたします」と、大野さんの遺志を継いで行うとした。最後は「これからも多くの方々の心に 大野雄二の音楽が残り続けることを願っております」と結んだ。



大野さんは1941年5月30日生まれ。静岡県出身。慶応大在学中にジャズピアニストとして活動を始めた。アニメ「ルパン三世」シリーズ以外にも作曲家として膨大な数の音楽を制作。「犬神家の一族」「人間の証明」などの映画やテレビの音楽も手がけ、多くの名曲を生み出していた。



（よろず～ニュース編集部）