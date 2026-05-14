「ニーハオ、トランプ（你好 特朗普）！」

13日午後8時35分、モーターサイクルの列を先導にドナルド・トランプ米大統領の専用車「ビースト」が北京の宿泊先であるフォーシーズンズホテルに入ると、沿道に集まった市民約200人が歓呼した。2017年11月以来9年ぶりに国賓として訪中したトランプ大統領を迎え、中国は最高の格式と水一滴も漏らさないような隙のない警護を敷いた。

トランプ大統領が乗った専用機「エアフォースワン」はこの日午後7時50分、北京・首都国際空港に着陸した。空港での出迎えは韓正・国家副主席が務めた。2017年の訪中時に楊潔篪・政治局員兼国務委員が対応した時よりも儀典の水準を引き上げた格好だ。ホテルの前で2時間前から待っていたという北京市民の楊さんは「世界平和と発展の両方を得られる会談になってほしい」と話した。

華やかな歓迎の裏には、どちらも引かない拮抗した力比べが控えている。トランプ大統領は14日、習近平中国国家主席と北京で首脳会談を行い、イラン戦争と台湾問題、貿易合意を巡って激しい駆け引きを繰り広げる見通しだ。最も急を要する懸案はイラン戦争だ。終戦協定に署名した後に中国を訪問するシナリオが白紙化したトランプ大統領は、イランと友好的な中国に対し、影響力の行使を要請する可能性があるとの観測が出ている。習主席としては、仲裁カードを対米交渉のレバレッジとして、台湾への武器売却制限などを要求する可能性がある。

最も爆発力の大きい「雷管」は台湾だ。米国はこれまで「一つの中国」原則を認めながらも、台湾の地位については戦略的曖昧さを維持してきた。折しも台湾は、トランプ大統領が北京に向かっていた13日未明、中国本土と向き合う金門島で大規模な実弾演習を実施した。台湾・聯合報によると、米国製の対戦車ミサイル「ジャベリン」の初の実弾射撃が現地で実施された。

貿易合意も主要な議題だ。昨年10月の釜山（プサン）首脳会談を機に「貿易停戦」に入った両国は、今回の会談で投資の拡大と輸入の約束を交わす可能性がある。首脳会談で扱われる議題の事前調整をスコット・ベッセント財務長官が主導した点も、こうした観測を裏付けている。

今回の訪中にはテスラ（Tesla）のイーロン・マスク最高経営責任者（CEO）のほか、アップル（Apple）のティム・クックCEOらも同行する。当初は除外されたと伝えられていたエヌビディア（NVIDIA）のジェンスン・フアンCEOも、経由地のアラスカでエアフォースワンに乗り込み、土壇場で合流した。トランプ大統領はこの日、自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」で「習主席に中国を『開放』するよう要請するつもりだ。最初に要求する事項がこれだ」とした。ニューヨーク・タイムズは「数十億ドル規模の米国産大豆、数十億ドルに達するボーイング航空機の販売に関する発表があるだろう」と報じた。