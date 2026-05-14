＜大相撲五月場所＞◇四日目◇13日◇東京・両国国技館

【映像】252キロの超巨漢を“投げ切る”16歳若手力士

16歳の若手力士が、自らよりも92キロ重たい252キロ“超巨漢”力士を見事にぶん投げた。その驚きの光景に「正しい攻略法」などとファンが驚きと称賛の声を上げる一幕があった。

それは三段目七十枚目・内間（二所ノ関）と、三段目七十一枚目・出羽ノ城（出羽海）の取組で起こった。

内間は平成21年9月生まれの16歳。出身は沖縄・国頭郡伊江村で中学を卒業した昨年に角界入りした。身長は184センチ、体重は160.1キロと非常に恵まれた体格を有している。

しかしそんな内間の前に「壁」として現れたのが、出羽ノ城。身長190.5センチ、体重252キロと角界最重量の32歳ベテラン力士だ。

そんな両力士の立ち合い。内間は正面からぶつかっていき、相手の中に入ると、少しずつジリジリと重心をずらすようにして出羽ノ城のバランスを崩し、最後は捻り倒すようにすくい投げ。252キロ力士が転がされる姿に館内からはどよめきが上がった。内間は2連勝、出羽ノ城は1敗目を喫した。

この取組を受け、相撲ファンは「よく投げたな」「うまいことねじったな」「内間くん上手い！」「252退治成功」「252の正しい攻略法」などと、内間に称賛の声を上げていた。（ABEMA/大相撲チャンネル）