全国でひっぱりだこの教師が教える、家庭での子どもの語彙の増やし方や行動を変えるほめ方

全国でこの10年、3000時間以上の飛び込み授業を行い、いまもっとも日本の公立小学校を知っていると言っていい教師がいます。

数々の崩壊した教室をコミュニケーションの授業で立て直し、NHK「プロフェッショナル 仕事の流儀」や日本テレビ系列「世界一受けたい授業」などにも出演した菊池省三先生。

『足型をはめられた子どもたち』では、菊池先生が各地で出合った目を疑うような授業、規則を紹介しています。一方、解決策としてコミュニケーション教育の事例とともに、家庭での実践法も伝授しています。

「正しい語彙」が身につく家での会話

具体的な答え方を4コマ漫画を使って鍛える

子どもがいずれ社会という公で活躍するためには、正しい語彙の獲得が必要です。

では、実際に家庭では、子どもの語彙の獲得のためにどういった観点を持つとよいのか。この点について話しましょう。

ヒントは「具体と抽象の往復」にあると考えています。

どういう意味なのか。私が飛び込み授業でよく使う4コマ漫画をとおして話していきましょう。もともとは、北海道の新聞に出ていたストーリーだと記憶しています。授業では、2コマ目や4コマ目など一部のコマを隠して進行します。

1コマ目 家の窓ガラスが割れている。

2コマ目 少年がお金を払って許してもらおうとしている。

3コマ目 おじさんが子どもをたたいている。

（4コマ目は見せないでおく）

3コマ目まで見せたあとに「おじさんと子ども、どちらの味方をしますか？」と聞きます。

すると子どもたちはどちらが「正しいか」という判断を始めます。

「正しい」「正しくない」は「抽象」的です。子どもたちに「具体」的に答えるよう促します。

「暴力は正しくない」

「子どもがあやまらないのは正しくない」

「犯罪は暴力のほう」

つまりはこの場合、具体的な例としては「暴力」「あやまらない」「犯罪」が「正しくない」です。

「具体と抽象」の往来のトレーニング

私はその後、最後の4コマ目の話を明かします。

正解は「お母さんが出てきて弁護士を通じて訴えます」です。

ここで最後に問うのです。

「このなかに幸せな人はいますか？」

低学年にはこう聞いたりもします。

「かっこいい人はいますか？」

幸せ、かっこいい、という単語は「抽象」的です。

すると、子どもたちは「いる」か「いない」という意見から、「具体」的な根拠を示しつつ話を始めます。

「子どもはお母さんに守られているから幸せ」

「お母さんはおじさんを訴えたからかっこいい」

ここでは「守られている」「訴えた」が、それぞれ「幸せ」「かっこいい」の具体的な例です。最終的には話し合いで「お母さんにずっと守られているわけではないから、幸せではない」「人を訴えることは幸せでもかっこいいことでもない」といった方向に向かうことが多いのですが。

この事例は、子どもたちが議論して、おたがいの考えを知るコミュニケーションのために有効です。とともに、私はこれを正しい語彙獲得のための「具体と抽象」の往来のトレーニングでもあると考えています。

先ほど話した「かっこいい」「幸せ」などの抽象的な言葉の話が出てきたら「具体的にはどういうこと」と会話してみるのです。

子どもには「抽象」が難しいかもしれません。そういうときには「かっこいいとか、幸せとか、これらをまとめて『抽象』と言うんだよ」と伝えてみるとよいでしょう。ふだんのご家庭での会話でも再現可能なものではないでしょうか？

価値づけして「ほめる」

2015年の春、私の教員時代最後の学級の女の子が、卒業直後の会話でこんなことを話してくれました。

「4年生までは先生にほめられても嬉しくなかったんです。何でほめられているのかわからなかったから。でも5年生と6年生で菊池先生のクラスになって嬉しかったんです。先生も、クラスのみんなもその理由を話してくれたので」

とても嬉しい言葉でした。私も当然のごとく、その点は意識していましたから。これもご家庭で実践しやすい点でしょう。

ほめる際には、年齢に応じた理由を添えます。

部屋のゴミを拾ってゴミ箱に捨てる。小学校4年生にそれをほめても嬉しくないですよ。幼稚園児でも拾いますから。

だから、私は5、6年生が教室のゴミを拾ったことをほめる際には、こういうふうに言ったものです。

「自分の持っている力を使って、教室をきれいにしてみんなが快適になるためにゴミを捨てた。世のため人のために自分の力を使った。大人でもできない人がいる」

ちょっと大げさかもしれませんが……でも何気なくゴミを拾ったことも、何にも結びつけずにほめたら、子どもが「からかわれているかも」と考えうると思うのです。先ほどの「具体と抽象」に引っ掛けて言うと、ゴミを拾うという具体的行為に対して、抽象的な価値づけをしてほめる、ということです。そうすれば、新たな価値感を得ることができるでしょう。

子どもが、ほめた価値を理解しない限り、子どもは変わりません。私が申し上げずとも、すでにご家庭でも経験されたことがあるのではないでしょうか。

片付けたね、偉いね。そう言っても、次の日はまたぐちゃぐちゃ。

そして親の怒りがまた溜まるという……。そんなサイクルを変える決め手になります。

3000時間以上全国の小学校で授業を行っている教師が明かす、型からはみ出る子を排除する基準