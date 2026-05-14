最先端技術で浮かび上がる“人間の面白さ”『AI実験バラエティ シンギュラ』フジ若手Dがレギュラー化熱望「どんな企画でも新しく魅せられる」
●秋山＆川北の理解を超えたプロンプト
芸人が頭の中でイメージした生成AI画像で、見たことのない大喜利回答が次々に飛び出す――正月から業界内外で話題を集めたフジテレビのバラエティ特番『AI実験バラエティ シンギュラ』の第2弾が、きょう14日(23:00〜)に全国ネットに昇格して放送される。AIを使用して様々な実験企画を行い、テレビの新たな可能性を探るというコンセプトだ。
AIを使った番組と聞くと、最先端技術のすごさを見せる内容を想像しがちだが、企画・演出のフジテレビ・飛田将斗ディレクターが目指したのは、その先に浮かび上がるアナログな“人間の面白さ”。入社7年目の若きテレビマンが、熱い思いで制作した番組の舞台裏や展望、そして幼少期から大好きだったというフジテレビ反転攻勢への決意を語った――。
『AI実験バラエティ シンギュラ』の「脳内大喜利」(左から ダウ90000・蓮見翔、錦鯉・長谷川雅紀、ロバート・秋山竜次、真空ジェシカ・川北茂澄、ヨネダ2000・誠) (C)フジテレビ
○堀内健が猛アピール「もう1回出してよ!」
今年1月に放送された第1弾は、飛田氏にとって初の企画・演出番組だった。放送後の反響について、「自分を飛び越えていった感じがしました」と振り返る。
社内では役員、局長、部長、元フジテレビ関係者など、総勢20〜30人ほどから連絡があったといい、テレビ賞の選考委員から「話題になっていた」と声をかけられたことも。出演した堀内健からは「“もう一回出してよ!”と何度もお声がけいただきうれしかったです(笑)」とのことだ。
一方で、飛田氏自身は「視聴率や見逃し配信の再生数をもっと取らないと」と反省があったのだそう。それでも、評判を受けて早々に第2弾が決定し、「本当にラッキーでした」という心境で動き出した。
○あの名物写真を…寛大すぎる柴田理恵
前回に続いて放送されるのは、芸人が頭の中でイメージした回答を生成AIで画像や動画にして披露する「脳内大喜利」だ。この企画では、収録の1週間前に出演芸人と必ず対面で打ち合わせを行い、AIツールの操作方法を説明。そこから収録まで遊んでもらうことで、芸人の特徴を学習したAIに成長していくことも期待して本番に臨む。
打ち合わせではこのほか、NG行為を伝えるだけで、あとは「皆さんの脳みそに任せる」。その理由は、教えすぎると発想が絞られてしまうためだ。NGとして伝えるのは、著作権侵害のリスクを避けるために固有名詞を入れないこと。そして、「芸人さんの頭の中にある絵を可視化する企画なので」と、大喜利の回答そのものをAIに考えさせないこともルールにしている。
今回の「脳内大喜利」には、秋山竜次(ロバート)、川北茂澄(真空ジェシカ)、蓮見翔(ダウ90000)、長谷川雅紀(錦鯉)、誠(ヨネダ2000)が参加。興味深いのは、芸人によってのプロンプト(※生成を指示するテキスト)の特徴の違いだ。
制作陣は、収録中に彼らが記入する様子をリアルタイムで見ることができるが、秋山と川北は「めちゃくちゃ細かいんです! その細かい文言を想像できていることが、僕らの理解を超えています」と感嘆する。
一方、長谷川は非常にシンプルな文言で生成するタイプで、その余白をAIが補うことで、独特の面白さが生まれた。前回は錦鯉の中で“大喜利向き”である相方の渡辺隆が出演したが、「大喜利企画に出る印象がそこまでない人が『脳内大喜利』をやってみて面白かったら、企画として一段跳ね上がる」と長谷川にオファー。結果として、「長谷川さんにしか思いつかないような回答がたくさん飛び出して最高でした(笑)」と、期待に応えてくれた。
蓮見については、飛田氏と同世代ということもあり「AIをめちゃくちゃ使っていると思っていたんです」と、ヘビーユーザーの視点を入れたいとオファーしたが、実際には意外にもほとんど使っていなかった。それでも、初めてAIを使う感覚が逆に新鮮で、「蓮見さんならではの巧みな日本語使いがAIのプロンプトに反映されて、初めてのAIとは思えないほど素敵な回答が続々と爆誕しました」と嬉々として語る。
飛田将斗ディレクター(左)
今回新たに登場するのは、共通の画像をAIで“魔改造”するブロック。その画像は、多くの人が一度は見たことあるであろう伝説の「柴田理恵の卒業式の写真」だ。これまでバラエティでこすられにこすられてきた名物写真に、「高校時代に放課後欠かさずやっていたことは?」というお題で、芸人たちがやりたい放題に画像を生成する。
企画趣旨を説明した上で柴田サイドに写真提供を依頼すると、寛大にも即日快諾。さらに収録後、実際に生成された回答画像を確認してもらったところ、すべて放送OKだったといい、「自分だったら絶対NGを出すような写真もいっぱいある中で、その日中にOKですと返ってきたので、本当に心が広いですよね。感謝しかないです」と頭を下げた。
●MC若林の一言から生まれた新企画
「空想ものまねショー」(C)フジテレビ
新企画として登場するのは、「空想ものまねショー」。AIが考えた実在しない空想タレントの特徴を芸人がものまねするというもので、第2弾の出演を猛アピールしていた堀内に、みなみかわ、原田泰雅(ビスケットブラザーズ)、シモタ(シモリュウ)が4人1チームとなり、AIが提案するフレーズを覚え、衣装や小道具を選び、空想タレントを完成させていく。
この発想の種は、第1弾の収録後に若林が漏らした一言だった。前回、バーチャルヒューマンの「AI永尾柚乃」に堀内が一発ギャグを振る場面があり、そのときAIが「人間では理解できないギャグ」を繰り出した。これを見たMCのオードリー・若林正恭が「AIが考えたギャグを一流のギャガーがやる企画も面白いかも」と口にしたことがきっかけになり、より分かりやすい“ものまね”のフォーマットに落とし込んだ。
飛田氏は、この企画について「ネタもそうですが、何より裏側の人間模様が面白い」と見どころを話す。AIが考えたのか、芸人が考えたのかという境目が曖昧になる面白さに加え、芸人たちが互いにプロンプトの打ち方を教え合いながら成長していく過程が生まれたのだ。
当初、みなみかわはAIが出すものに不安を抱いていたが、堀内、原田、シモタは自信満々。現場では「1対3」のような構図から始まったが、企画が進むにつれて4人が一つになっていく。
こうした展開になることを想定していた部分もあるというが、最後は4人が本当に仲良くなり、カメラが止まったあとに「もう一回この4人で集まってバーベキューに行こう!」と、極めて人間らしい結束が生まれた。制作者が番組の成功を確信する「想定よりハネた」瞬間に立ち会い、手応えを感じた。
○勝敗をつけない理由「それをやると目指すものが違ってくる」
「脳内大喜利」も「空想ものまねショー」も、得点を競い合って最優秀賞を決めるという企画にもできるが、あえて勝敗をつける形式にはしなかった。飛田氏は「それをやると、一気に目指すものが違ってくる」と、その背景を語る。
AIで生成した画像には、必ず本人がイメージしていない違和感がどこかに出てきて、そのズレを出演者同士で指摘し合うことが、この番組特有の面白さ。対決形式にすると、自分の生成に集中してしまい、他人の回答の違和感を楽しむ空気が薄れてしまうおそれがあるのだ。
前回の「脳内大喜利」は回答席がそれぞれ独立して横並びになっていたが、今回は曲線状になった一つのテーブルで互いに顔を見合わせる構図となり、より一緒に楽しむ“パーティー感”が増している。
「僕を含め、“まず楽しくなければ”、“みんなで盛りあがろうよ”という感じです」という飛田氏。お笑い賞レースが次々に生まれる時代に、あえて競技性を排したことが、『シンギュラ』らしい空気を生み出している。
●作曲、小説、料理、恋リア…アイデア続々
この番組のコンセプトの一つは、古いものをAIというフィルターを通して新しく見せること。第2弾は「大喜利」「ものまね」という歴史あるテレビコンテンツを“リブート(再生)”させるが、採用されなかった企画案も数多くある。
権利面の処理が困難で断念した、楽器ができない芸人が作曲する企画をはじめ、日本語化や言語化が得意でない人が小説を書く企画、料理未経験の人がプロ並みのレシピを作れる企画、さらにはAIを使った恋愛リアリティショーも。
こうした企画案や大喜利のお題案をAIに求めてみたというが、「どれも面白くないんです」ときっぱり。人間が作ったストックをAIに読み込ませて案を出させても、最終的に選ぶのは人間が作った元の案だったという。番組内のBGMや「空想ものまねショー」のステージ背景など、様々な部分にもAIが使われているが、「AIに全部頼るのは違う。“融合”こそがAIを使う上での真価だと思っているので、二人三脚という感じですね」と改めて感じたそうだ。
番組タイトルの『シンギュラ』は、AIの知能が人間の知能を超える技術的特異点「シンギュラリティ」に由来するが、命名の狙いは、その言葉のイメージとは真逆にある。
飛田氏が大学生の頃は、シンギュラリティが「2045年に来る」と言われていたが、今では「今年、来年にも来るのでは」と予測されるほどAIの進化は速い。それでも、「これは人間の能力がAIをはるかに超える瞬間を見られる番組なので、真逆のタイトルになっているのは、遊び心です」と明かした。
「空想ものまねショー」(C)フジテレビ
○人間ドラマを見抜き、言語化するMC若林
それぞれの企画を見守るMCの若林正恭は「どっぷりAIに浸かっている方」だという。移動中の車内でも、家に帰ってもAIと会話しているといい、「誰よりも会話している相手がAI」といえるほどAIを使い込んでいることから、この番組の企画構造を理解してもらうのに適任と考えてオファーした。
その上で、若林は物事の内側で起きている人間ドラマを見抜き、それを言語化する力に長けている。制作側が「これ面白いけど、どこがどうなって面白いんだろう」と言語化できていない事象を、若林が言葉にしてくれることで、「それで自分たちは笑っていたんだ」と気づくこともあるそうだ。
さらに、飛田氏の個人的な思い入れも。小学5年生のとき、近所の学園祭で初めて見た芸能人が、『M-1グランプリ』決勝に進出する1カ月前のオードリーだった。「自分にとって初めて企画が成立した番組なので、初めて見た憧れの芸能人である若林さんにぜひオファーしたいと思っていました」と念願がかなったブッキングとなっている。
●収録のたびに感じるAIの進化と可能性
生成AIの入力画面(左から「脳内大喜利」「空想ものまねショー」)
2020年にフジテレビへ入社した飛田氏は、最初の2年間は人事部に配属。その後、希望だったバラエティ制作に異動し、『人志松本の酒のツマミになる話』などを経て、深夜番組『深夜のハチミツ』でディレクターに。現在は『新しいカギ』や特番を担当しながら、『シンギュラ』に取り組んでいる。
こうした番組で出会った人たちが、『シンギュラ』の実現を支えてくれたという。「脳内大喜利」では、出演者が使いやすいように極めてシンプルなUIを技術スタッフと作り、プロンプトを打ってボタンを押せば数秒で画像が出る仕組みができた。「今こうやって一人でインタビューを受けているのも申し訳ないぐらい、本当に皆さんの力があったからできました」と謙虚に語る。
今後の展望として、レギュラー化への強い思いを抱く飛田氏。「AIの強みは“学習”できるところです。継続すればするほど番組としてのデータや知見が途切れずに蓄積されて、AIがこの番組に合わせて進化する姿が見えてくると思うんです」と力説する。
第1弾からわずか数カ月の間に、AI自体の性能も大きく進化。特に感じたのは、画像生成のクオリティとスピードの向上だ。前回は、背景が「なんとなくグレーがかった東京っぽい街並み」だったものが、今回は「どう見ても原宿でしかない」ような具体性を持つように。絵の細部の精度も上がり、生成スピードも向上し、「前よりも面白いことを返してくれそうな予感がしました」という。レギュラーでその過程を見せることも、番組の面白さにつながる。
また今回、“大喜利巧者”ではないメンバーからも爆笑回答が出たことから、芸人にとどまらない幅広いジャンルにもキャスティングの門戸が広がる可能性が見えてきた。
AIに関する知見のある制作スタッフ、協力してくれる技術・美術スタッフをチームに持ち、“AI”というフックがあれば大喜利だけではない間口の広いパッケージが可能であることを強みに、「どんな企画でもAIを通して新しく魅せられるので、とにかくいろいろやらせてもらえたらうれしいです」と、社内でアピールしているそうだ。
○フジテレビっ子が抱く危機感「無視できない問題」
こうしてまずは『シンギュラ』という番組を育てて実績を作っていくことに注力する考え。その上で、他の番組にもノウハウを横展開することで、フジテレビ全体の制作力向上につながる将来像も視野に入れている。
『人志松本のすべらない話』『IPPONグランプリ』『はねるのトびら』『クイズ!ヘキサゴンII』『VS嵐』など、「リモコンの8チャンネルのボタンが擦り切れるくらい」フジテレビの番組が大好きで、就活の際もテレビ局はフジしか受けずに入社したという飛田氏。
そんな彼が、「今、“フジテレビで好きな番組はなんですか?”と聞かれたら少し悩んでしまうんです。他局ですと『水曜日のダウンタウン』(TBS)とか『アメトーーク!』(テレビ朝日)など挙げられるのですが。こんなにフジテレビっ子な自分がそうなってしまうのは無視できない問題だと思っています」と危機感を抱いている。
同期の面々には、『ここにタイトルを入力』『有吉の脱法TV』など、入社2年目から話題の番組を送り出してきた原田和実氏らも。「自分たちの世代から、この状況を何とか変えていきたいです」と力強く語ってくれた。
●飛田将斗1998年生まれ、東京都出身。慶應義塾大学でデータサイエンス・人工知能の勉学に励み、卒業後、20年にフジテレビジョン入社。人事局に配属後、バラエティ制作に異動し、『人志松本の酒のツマミになる話』などを担当。『深夜のハチミツ』でディレクターデビューし、現在は『新しいカギ』を担当する。26年1月に『AI実験バラエティ シンギュラ』で初めての企画・演出を担当。番組制作部門のスタジオ戦略本部を横断した次世代プロジェクト「WALTZ」のメンバーとして特番『だったらコレもエモくない?』の演出も務めた。
芸人が頭の中でイメージした生成AI画像で、見たことのない大喜利回答が次々に飛び出す――正月から業界内外で話題を集めたフジテレビのバラエティ特番『AI実験バラエティ シンギュラ』の第2弾が、きょう14日(23:00〜)に全国ネットに昇格して放送される。AIを使用して様々な実験企画を行い、テレビの新たな可能性を探るというコンセプトだ。
『AI実験バラエティ シンギュラ』の「脳内大喜利」(左から ダウ90000・蓮見翔、錦鯉・長谷川雅紀、ロバート・秋山竜次、真空ジェシカ・川北茂澄、ヨネダ2000・誠) (C)フジテレビ
○堀内健が猛アピール「もう1回出してよ!」
今年1月に放送された第1弾は、飛田氏にとって初の企画・演出番組だった。放送後の反響について、「自分を飛び越えていった感じがしました」と振り返る。
社内では役員、局長、部長、元フジテレビ関係者など、総勢20〜30人ほどから連絡があったといい、テレビ賞の選考委員から「話題になっていた」と声をかけられたことも。出演した堀内健からは「“もう一回出してよ!”と何度もお声がけいただきうれしかったです(笑)」とのことだ。
一方で、飛田氏自身は「視聴率や見逃し配信の再生数をもっと取らないと」と反省があったのだそう。それでも、評判を受けて早々に第2弾が決定し、「本当にラッキーでした」という心境で動き出した。
○あの名物写真を…寛大すぎる柴田理恵
前回に続いて放送されるのは、芸人が頭の中でイメージした回答を生成AIで画像や動画にして披露する「脳内大喜利」だ。この企画では、収録の1週間前に出演芸人と必ず対面で打ち合わせを行い、AIツールの操作方法を説明。そこから収録まで遊んでもらうことで、芸人の特徴を学習したAIに成長していくことも期待して本番に臨む。
打ち合わせではこのほか、NG行為を伝えるだけで、あとは「皆さんの脳みそに任せる」。その理由は、教えすぎると発想が絞られてしまうためだ。NGとして伝えるのは、著作権侵害のリスクを避けるために固有名詞を入れないこと。そして、「芸人さんの頭の中にある絵を可視化する企画なので」と、大喜利の回答そのものをAIに考えさせないこともルールにしている。
今回の「脳内大喜利」には、秋山竜次(ロバート)、川北茂澄(真空ジェシカ)、蓮見翔(ダウ90000)、長谷川雅紀(錦鯉)、誠(ヨネダ2000)が参加。興味深いのは、芸人によってのプロンプト(※生成を指示するテキスト)の特徴の違いだ。
制作陣は、収録中に彼らが記入する様子をリアルタイムで見ることができるが、秋山と川北は「めちゃくちゃ細かいんです! その細かい文言を想像できていることが、僕らの理解を超えています」と感嘆する。
一方、長谷川は非常にシンプルな文言で生成するタイプで、その余白をAIが補うことで、独特の面白さが生まれた。前回は錦鯉の中で“大喜利向き”である相方の渡辺隆が出演したが、「大喜利企画に出る印象がそこまでない人が『脳内大喜利』をやってみて面白かったら、企画として一段跳ね上がる」と長谷川にオファー。結果として、「長谷川さんにしか思いつかないような回答がたくさん飛び出して最高でした(笑)」と、期待に応えてくれた。
蓮見については、飛田氏と同世代ということもあり「AIをめちゃくちゃ使っていると思っていたんです」と、ヘビーユーザーの視点を入れたいとオファーしたが、実際には意外にもほとんど使っていなかった。それでも、初めてAIを使う感覚が逆に新鮮で、「蓮見さんならではの巧みな日本語使いがAIのプロンプトに反映されて、初めてのAIとは思えないほど素敵な回答が続々と爆誕しました」と嬉々として語る。
飛田将斗ディレクター(左)
今回新たに登場するのは、共通の画像をAIで“魔改造”するブロック。その画像は、多くの人が一度は見たことあるであろう伝説の「柴田理恵の卒業式の写真」だ。これまでバラエティでこすられにこすられてきた名物写真に、「高校時代に放課後欠かさずやっていたことは?」というお題で、芸人たちがやりたい放題に画像を生成する。
企画趣旨を説明した上で柴田サイドに写真提供を依頼すると、寛大にも即日快諾。さらに収録後、実際に生成された回答画像を確認してもらったところ、すべて放送OKだったといい、「自分だったら絶対NGを出すような写真もいっぱいある中で、その日中にOKですと返ってきたので、本当に心が広いですよね。感謝しかないです」と頭を下げた。
●MC若林の一言から生まれた新企画
「空想ものまねショー」(C)フジテレビ
新企画として登場するのは、「空想ものまねショー」。AIが考えた実在しない空想タレントの特徴を芸人がものまねするというもので、第2弾の出演を猛アピールしていた堀内に、みなみかわ、原田泰雅(ビスケットブラザーズ)、シモタ(シモリュウ)が4人1チームとなり、AIが提案するフレーズを覚え、衣装や小道具を選び、空想タレントを完成させていく。
この発想の種は、第1弾の収録後に若林が漏らした一言だった。前回、バーチャルヒューマンの「AI永尾柚乃」に堀内が一発ギャグを振る場面があり、そのときAIが「人間では理解できないギャグ」を繰り出した。これを見たMCのオードリー・若林正恭が「AIが考えたギャグを一流のギャガーがやる企画も面白いかも」と口にしたことがきっかけになり、より分かりやすい“ものまね”のフォーマットに落とし込んだ。
飛田氏は、この企画について「ネタもそうですが、何より裏側の人間模様が面白い」と見どころを話す。AIが考えたのか、芸人が考えたのかという境目が曖昧になる面白さに加え、芸人たちが互いにプロンプトの打ち方を教え合いながら成長していく過程が生まれたのだ。
当初、みなみかわはAIが出すものに不安を抱いていたが、堀内、原田、シモタは自信満々。現場では「1対3」のような構図から始まったが、企画が進むにつれて4人が一つになっていく。
こうした展開になることを想定していた部分もあるというが、最後は4人が本当に仲良くなり、カメラが止まったあとに「もう一回この4人で集まってバーベキューに行こう!」と、極めて人間らしい結束が生まれた。制作者が番組の成功を確信する「想定よりハネた」瞬間に立ち会い、手応えを感じた。
○勝敗をつけない理由「それをやると目指すものが違ってくる」
「脳内大喜利」も「空想ものまねショー」も、得点を競い合って最優秀賞を決めるという企画にもできるが、あえて勝敗をつける形式にはしなかった。飛田氏は「それをやると、一気に目指すものが違ってくる」と、その背景を語る。
AIで生成した画像には、必ず本人がイメージしていない違和感がどこかに出てきて、そのズレを出演者同士で指摘し合うことが、この番組特有の面白さ。対決形式にすると、自分の生成に集中してしまい、他人の回答の違和感を楽しむ空気が薄れてしまうおそれがあるのだ。
前回の「脳内大喜利」は回答席がそれぞれ独立して横並びになっていたが、今回は曲線状になった一つのテーブルで互いに顔を見合わせる構図となり、より一緒に楽しむ“パーティー感”が増している。
「僕を含め、“まず楽しくなければ”、“みんなで盛りあがろうよ”という感じです」という飛田氏。お笑い賞レースが次々に生まれる時代に、あえて競技性を排したことが、『シンギュラ』らしい空気を生み出している。
●作曲、小説、料理、恋リア…アイデア続々
この番組のコンセプトの一つは、古いものをAIというフィルターを通して新しく見せること。第2弾は「大喜利」「ものまね」という歴史あるテレビコンテンツを“リブート(再生)”させるが、採用されなかった企画案も数多くある。
権利面の処理が困難で断念した、楽器ができない芸人が作曲する企画をはじめ、日本語化や言語化が得意でない人が小説を書く企画、料理未経験の人がプロ並みのレシピを作れる企画、さらにはAIを使った恋愛リアリティショーも。
こうした企画案や大喜利のお題案をAIに求めてみたというが、「どれも面白くないんです」ときっぱり。人間が作ったストックをAIに読み込ませて案を出させても、最終的に選ぶのは人間が作った元の案だったという。番組内のBGMや「空想ものまねショー」のステージ背景など、様々な部分にもAIが使われているが、「AIに全部頼るのは違う。“融合”こそがAIを使う上での真価だと思っているので、二人三脚という感じですね」と改めて感じたそうだ。
番組タイトルの『シンギュラ』は、AIの知能が人間の知能を超える技術的特異点「シンギュラリティ」に由来するが、命名の狙いは、その言葉のイメージとは真逆にある。
飛田氏が大学生の頃は、シンギュラリティが「2045年に来る」と言われていたが、今では「今年、来年にも来るのでは」と予測されるほどAIの進化は速い。それでも、「これは人間の能力がAIをはるかに超える瞬間を見られる番組なので、真逆のタイトルになっているのは、遊び心です」と明かした。
「空想ものまねショー」(C)フジテレビ
○人間ドラマを見抜き、言語化するMC若林
それぞれの企画を見守るMCの若林正恭は「どっぷりAIに浸かっている方」だという。移動中の車内でも、家に帰ってもAIと会話しているといい、「誰よりも会話している相手がAI」といえるほどAIを使い込んでいることから、この番組の企画構造を理解してもらうのに適任と考えてオファーした。
その上で、若林は物事の内側で起きている人間ドラマを見抜き、それを言語化する力に長けている。制作側が「これ面白いけど、どこがどうなって面白いんだろう」と言語化できていない事象を、若林が言葉にしてくれることで、「それで自分たちは笑っていたんだ」と気づくこともあるそうだ。
さらに、飛田氏の個人的な思い入れも。小学5年生のとき、近所の学園祭で初めて見た芸能人が、『M-1グランプリ』決勝に進出する1カ月前のオードリーだった。「自分にとって初めて企画が成立した番組なので、初めて見た憧れの芸能人である若林さんにぜひオファーしたいと思っていました」と念願がかなったブッキングとなっている。
●収録のたびに感じるAIの進化と可能性
生成AIの入力画面(左から「脳内大喜利」「空想ものまねショー」)
2020年にフジテレビへ入社した飛田氏は、最初の2年間は人事部に配属。その後、希望だったバラエティ制作に異動し、『人志松本の酒のツマミになる話』などを経て、深夜番組『深夜のハチミツ』でディレクターに。現在は『新しいカギ』や特番を担当しながら、『シンギュラ』に取り組んでいる。
こうした番組で出会った人たちが、『シンギュラ』の実現を支えてくれたという。「脳内大喜利」では、出演者が使いやすいように極めてシンプルなUIを技術スタッフと作り、プロンプトを打ってボタンを押せば数秒で画像が出る仕組みができた。「今こうやって一人でインタビューを受けているのも申し訳ないぐらい、本当に皆さんの力があったからできました」と謙虚に語る。
今後の展望として、レギュラー化への強い思いを抱く飛田氏。「AIの強みは“学習”できるところです。継続すればするほど番組としてのデータや知見が途切れずに蓄積されて、AIがこの番組に合わせて進化する姿が見えてくると思うんです」と力説する。
第1弾からわずか数カ月の間に、AI自体の性能も大きく進化。特に感じたのは、画像生成のクオリティとスピードの向上だ。前回は、背景が「なんとなくグレーがかった東京っぽい街並み」だったものが、今回は「どう見ても原宿でしかない」ような具体性を持つように。絵の細部の精度も上がり、生成スピードも向上し、「前よりも面白いことを返してくれそうな予感がしました」という。レギュラーでその過程を見せることも、番組の面白さにつながる。
また今回、“大喜利巧者”ではないメンバーからも爆笑回答が出たことから、芸人にとどまらない幅広いジャンルにもキャスティングの門戸が広がる可能性が見えてきた。
AIに関する知見のある制作スタッフ、協力してくれる技術・美術スタッフをチームに持ち、“AI”というフックがあれば大喜利だけではない間口の広いパッケージが可能であることを強みに、「どんな企画でもAIを通して新しく魅せられるので、とにかくいろいろやらせてもらえたらうれしいです」と、社内でアピールしているそうだ。
○フジテレビっ子が抱く危機感「無視できない問題」
こうしてまずは『シンギュラ』という番組を育てて実績を作っていくことに注力する考え。その上で、他の番組にもノウハウを横展開することで、フジテレビ全体の制作力向上につながる将来像も視野に入れている。
『人志松本のすべらない話』『IPPONグランプリ』『はねるのトびら』『クイズ!ヘキサゴンII』『VS嵐』など、「リモコンの8チャンネルのボタンが擦り切れるくらい」フジテレビの番組が大好きで、就活の際もテレビ局はフジしか受けずに入社したという飛田氏。
そんな彼が、「今、“フジテレビで好きな番組はなんですか?”と聞かれたら少し悩んでしまうんです。他局ですと『水曜日のダウンタウン』(TBS)とか『アメトーーク!』(テレビ朝日)など挙げられるのですが。こんなにフジテレビっ子な自分がそうなってしまうのは無視できない問題だと思っています」と危機感を抱いている。
同期の面々には、『ここにタイトルを入力』『有吉の脱法TV』など、入社2年目から話題の番組を送り出してきた原田和実氏らも。「自分たちの世代から、この状況を何とか変えていきたいです」と力強く語ってくれた。
●飛田将斗1998年生まれ、東京都出身。慶應義塾大学でデータサイエンス・人工知能の勉学に励み、卒業後、20年にフジテレビジョン入社。人事局に配属後、バラエティ制作に異動し、『人志松本の酒のツマミになる話』などを担当。『深夜のハチミツ』でディレクターデビューし、現在は『新しいカギ』を担当する。26年1月に『AI実験バラエティ シンギュラ』で初めての企画・演出を担当。番組制作部門のスタジオ戦略本部を横断した次世代プロジェクト「WALTZ」のメンバーとして特番『だったらコレもエモくない?』の演出も務めた。