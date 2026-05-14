「お好み焼きの街」広島で《博多系とんこつラーメン》が選ばれる”納得の理由”

広島のラーメンといえば、県外の人なら「尾道ラーメン」や「広島つけ麺」などを真っ先に思い浮かべるかもしれない。だが、実態は少し異なる。

市内で日常的に親しまれているのは、戦後の屋台から続く「醤油豚骨」であり、それと並んで深く根づいているのが「博多系とんこつ」という事実だ。

実際、広島市民に日頃食べているラーメンについて尋ねると、こんな答えが返ってくる。

「広島は、醤油豚骨ととんこつラーメンがスタンダードですよ」

そんな広島県で、レビューサイトを覗いても「結局ここに戻ってしまう」との声が絶えない人気店が、県内で広く親しまれている博多系とんこつラーメンの人気チェーン「我馬（がば）」だ。

ラーメン以外にも、街を歩けばお好み焼きの名店がひしめく広島。その激戦区にあって、なぜ人々は「我馬」を支持するのだろうか。

その理由を探ってみると、味のよさはもちろん、現代の利用者が切実に求めていることを両立させた、“納得の工夫”が見えてきた。

ランチ終了は17時。1000円で満足できる凄み

最近のラーメン業界では、原材料費や光熱費の高騰により、1杯1000円を超えるのが当たり前になりつつある。

かつては手軽なランチの代表だったラーメンも、今やトッピングを加えればすぐに4桁の予算が必要な時代。こうした物価高騰は、外食を日常の一部とするビジネスパーソンの財布を確実に圧迫している。

こうした状況下で「我馬」が支持される大きな理由の一つが、非常に長いランチタイムの設定にある。一般的なランチ営業は14時や15時で終了するのが普通だが、ここでは平日の夕方5時までが対象だ。

この時間設定は、会議が長引いてお昼が遅くなった人や、移動の合間に食事を済ませたい旅行者にとって助かる仕組みである。実質的に日中のほとんどの時間帯がランチ価格でカバーされており、SNSでも「ランチ難民になった時の駆け込み寺」といった投稿が見られるほどだ。

メニューを見れば、その良心的な価格設定がより具体的にわかる。王道の「白うま」は単品で885円（税込974円）。おむすびや餃子をセットにしても1000円前後で収まる構成だ。

この安心感は、利用者の心理的なハードルを大きく下げてくれる。

広島駅北口で、我馬が選ばれる必然

今回訪れた「我馬 広島駅北口店」には、もう一つの大きな強みがある。それは、昼休みを設けない「通し営業」であることだ。

広島駅周辺の飲食店の多くは、15時から18時ごろまでを準備時間（中休み）として一度店を閉めてしまう。一方、この店舗は11時の開店から夜まで休まず営業を続けている。

新幹線の時間ギリギリまで食事を楽しみたい時や、中途半端な時間に駅に到着した時でも、ここに来ればラーメンが食べられる。「いつでも開いている」という安定感は、忙しく動き回る出張者にとって、もはや駅のインフラのような存在だといえる。

また、店内の清潔感やスタッフのきびきびとした動きも、利用者の満足度を高めている。ネット上の評価を眺めてみると、料理が出てくるスピードの速さについてのコメントも多い。

限られた時間のなかでも自分好みの一杯をじっくり味わえる環境が整っている点は、仕事の合間に立ち寄る人たちにとって非常に価値のあるポイントだ。

臭みゼロ、旨味凝縮の「白うま」を実食

「我馬」のラーメンを語るうえで外せないのが、とんこつ特有の荒々しさを抑えた、すっきりとした仕上がりだ。

メニューはコクの「赤」、王道の「白」、醤油の「黒」という3枚看板。今回は、そのなかでもスタンダードな「白うま」を注文した。

運ばれてきた瞬間、まず感じるのが香りのよさ。とんこつ特有の臭みはほとんどなく、立ち上るのは上品な風味。スープはあっさりとした口当たりながら、その奥には芯のある旨味が同居する。

低加水の極細麺を「バリカタ」で手繰れば、スープを絶妙に持ち上げる心地よい食感。洗練された一杯としての、確かな完成度だ。

また、細やかな配慮が光るのがトッピングの提供スタイル。卓上の「辛しもやし」に加え、にんにく、紅しょうが、辛子高菜もスタッフに頼めばすぐに用意してもらえる。

あえてセルフサービスにせず、スタッフが小皿に分けて届けてくれる形。多くの店が効率化を優先する中、この人の手を介するひと手間。それが清潔感だけでなく、丁寧な接客を受けているという特別感に繋がっている。

最初はそのままの味を楽しみ、後半は自分の好みに合わせて味を育てていく。この自由度の高いカスタマイズ性が、食事を「自分だけの体験」へと変え、多くのリピーターを惹きつける理由なのだろう。

「食事処」としての役割を超えた魅力

お好み焼きやつけ麺といった名店がひしめく広島において、なぜ「我馬」が選ばれ続けるのか。その答えは、特別な贅沢を求めるのではなく、日常の延長にある「間違いのない満足感」を実直に提供し続けている点にあるのではないか。

定番を一通り巡ったあとに、結局は安定したおいしさと便利さに戻る。それは、この店が「食事処」としての役割を超え、利用者の日常に寄り添った「安心できる場所」として機能しているからだろう。

平日17時まで続くランチや中休みなしの営業に無料トッピング。そのすべてが、使う側の利便性を第一に考えて、細部まで丁寧に整えられている。

お好み焼きの街であえて「とんこつ」を選ぶ。そこには、そう選ぶに値するだけの確かな理由と、高い満足度が詰まっていた。

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