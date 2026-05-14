密室の取調室は「セコンドもレフェリーもいないリング」だった…検察の最大の武器「人質司法」の不条理

約1分の勾留質問で164日間勾留、検事の作文で作られる供述調書、証拠改竄や捏造……。

『おどろきの刑事司法 “犯罪者”の作り方』（村木厚子 著）では、冤罪に巻き込まれた著者がみた驚愕の刑事司法の実態が明かされています。

本記事では、自白するまで身柄を拘束し続ける「人質司法」の不条理な実態について詳しくみていきます。

（※本記事は村木厚子『おどろきの刑事司法』より抜粋・編集したものです）

検察の最大の武器「人質司法」の不条理

犯罪の嫌疑をかけられて取調べの場に引き出されることは、プロボクサーを相手にアマチュアがいきなりリングで戦わされるようなものです。リング(密室の取調室)には、セコンド(弁護士)もレフェリー(裁判官)もいません。プロの取調官は、圧倒的な力でアマチュア(被疑者)に迫り、自白を取るまで戦いを終わらせません。

この戦いで取調官が最大の武器にしているのは「人質司法」です。彼らは、被疑者・被告人が容疑を否認したり黙秘をしたりすると、長期間にわたって身柄を拘束します。要するに、捜査機関の見立てに沿った自白調書にサインをするまで勾留が続くのです。

そのため、レフェリーやセコンドのいる試合(裁判)に移る前に、多くの人は降参してしまいます。降参せず否認や黙秘を貫いたがゆえに、仕事や名誉を失うばかりでなく、勾留中に命を落としてしまった人さえいます。

こうしたやり方は、被疑者・被告人の身体をまるで「人質」に取って、自白を強要し、有罪判決を得ようとするものであることから、「人質司法」と呼ばれています。

起訴前の被疑者は、保釈を申請することができません。起訴後でも、否認や黙秘をしている被告人の保釈請求はなかなか認められません。たとえば、テクノシステム事件(2021年に太陽光発電関連会社テクノシステムの社長が会社法違反などに問われて逮捕・起訴された事件。2026年2月現在、係争中)の被告人は、黙秘を貫いたがゆえに、なんと4年以上も勾留されました。オリンパス事件(2011年に明らかになった精密機器メーカーオリンパス社の不正会計事件。最高裁まで争い有罪が確定)で金融商品取引法違反などに問われた被告人は、966日間(約2年8ヵ月)の勾留が続きました。

保釈を認めるかどうかを判断するのは裁判所ですが、検察官が保釈に猛反対するので、それに引きずられて保釈請求を却下するということが、しばしば起こります。

起訴後には取調は行われませんが、延々と身体の自由を奪われることは、拷問に等しい苦痛です。「人質司法」は、自白の強要を禁じている日本国憲法第38条に反し、「無罪推定」の原則にも反しています。さらに、被疑者・被告人が身体拘束から逃れるために嘘の自白をしたり、他人を無実の罪に陥れるような虚偽の供述をしたりすれば、冤罪が生まれます。

「人質司法」は、被疑者・被告人の人権を踏みにじるものとして、かなり以前から国内外の厳しい批判を浴びてきました。けれど、いまだに改まることなく続いているのです。

起訴前勾留でパニックになる人も

刑訴法では、検察官が被疑者を拘禁する必要があると判断した場合、逮捕から72時間以内に裁判官に勾留を請求することとされています。

『おどろきの刑事司法』第1章でも触れましたが、検察官から勾留請求があると、裁判官は被疑者に勾留質問を行います。勾留質問は、「不要不当な身柄拘束を防ぐために、検察官の言い分だけでなく被疑者本人の言い分を裁判官が直接聞いて、勾留の可否を中立的に判断する」という建前になっていますが、その実態は、被疑者の氏名、生年月日、住所、職業と被疑事実(嫌疑の内容)に対する認否を確認するわずか数分の質問という形式的な手続にとどまり、被疑者には弁護人に立ち会ってもらう権利もありません。そのため、不当な勾留を阻止する機能が果たされていないと指摘されています。『おどろきの刑事司法』24〜25ページで述べたように、私の場合、「否認してるんですね」「はい」という、たった1分ほどのやりとりで勾留が決定されました。勾留決定の執行を受けたことのある人は、誰もが、数分程度の短い質問のみで勾留が決定されたと言います。そういうことが普通に行われているんだと、あとになってわかりました。

起訴前の被疑者に対する勾留期間は原則10日間で、「やむを得ない事由」がある時に限り、さらに1回、10日間の勾留延長ができるとされていますが、2023年のデータでは、起訴前の勾留延長の却下率は、わずか0.2％です。

逮捕されれば20日間の勾留が当たり前で、勾留請求期間の72時間(3日間)を含めて最大23日間の身柄拘束が許される、という実務運用がなされているわけです。その間、被疑者は、警察の留置施設か拘置所に収容され、検察官の厳しい取調べを受けます。『おどろきの刑事司法』第1章で述べたように、別件での再逮捕が繰り返されて勾留期間が40日、60日と延びていくこともよくあります。

起訴前勾留の20日間、私は本当に憂鬱でした。カレンダーを見ては、「1日終わった」「2日終わった」と、取調べが終わる日をずっと数えて待ちました。

裁判のあとBさんにお会いして、彼が勾留中につけていた大学ノートを見せてもらうと、1日を1行として、その1行を24個のマス目に分割してあり、1時間経つたびに、そのマス目を鉛筆で黒く塗り潰してありました。私は1日単位でしたが、Bさんは1時間単位で取調べが終わる日を数え続けていたのです。彼にとっていかに検察の取調べが苛酷だったかがわかります。しかも彼は再逮捕されたため、私の倍の40日間勾留されました。

Bさんの「被疑者ノート」からは、社会からも家族からも隔離されたことによる精神的苦痛、身体拘束がいつまで続くのかわからない恐怖、日増しに悪化していく心身の状態が手に取るようにわかります。頭痛、身体の痛み、下痢などの症状に襲われ、食事も喉を通らない。取調べに疲れ果てて眠たいのに、夜になると動悸がして絶望感に襲われ眠れない。ようやく眠りについても、夜中に何度も目が覚める。シーンと静まりかえった独房にいると頭がおかしくなりそうになる。ものごとをまともに判断できない。夜が怖い……。

彼が受けた精神的・肉体的ダメージを考えると、検事からの虚偽自供の強要や誘導をはねつけて苛酷な取調べに耐え続けるのは、とても無理だっただろうと思います。

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さらに〈誠実な公務員だったのに突然の逮捕…村木厚子氏が驚き、怒り、絶望した日本刑事司法の「暗部」〉では、村木氏が逮捕された経緯を詳しくみていきます。

●特に言及のない限り、登場人物の所属・肩書、法律や制度の名称・内容は、すべて当時のものである

【つづきを読む】誠実な公務員だったのに突然の逮捕…村木厚子氏が驚き、怒り、絶望した日本刑事司法の「暗部」