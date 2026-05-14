バービーの夫がGWの帰省中に気づいた「心地よい」と感じる時間の使い方

フォーリンラブのバービーさんと2021年4月に結婚し、2024年8月に第一子が誕生した夫・つーたんさんの連載「#nofilter」第33回。今回は、有給休暇を取得すれば最大12連休となった人もいる、今年のゴールデンウィークの振り返り。運よくスケジュールの調整ができ、家族でバービーさんの故郷・北海道で休暇を過ごしたというつーたんさん。その際、今の自分にとって大切なもの、好きなものとは何かを考えたといいます。

今の自分が好きなものって何だろう

ゴールデンウィーク後半、僕は北海道で過ごした。

妻の実家がある、北海道夕張郡栗山町。新千歳空港からもほど近い町だ。妻と娘と帰省していた。いつもなら僕と妻、お互いのスケジュールの都合で慌ただしく、極端な時は日帰りしてしまうこともあるけれど、今回は数日間、なんとか仕事の調整がついた。おかげで、久しぶりに「ゆっくり過ごす」という感覚を思い出した。

栗山町にある古民家で迎えた朝、カーテンを開けると、まだどこか見慣れない空の広さがある。東京の空とは、全然違う。高い建物に切り取られていない、大きなままの空。

外に出ると、広大な畑で四方が囲まれていて、背の低い緑がずっとずっと奥まで一面に広がり、大きく息をしているように、風になびいていた。サッサッと葉が擦れる音、肌を撫でる冷たくて澄んだ空気。その景色の中で深呼吸していると、都会の喧騒で少し強張っていた肩の力がスッと抜けていくのを感じた。いつものコーヒーも環境が変わると、格段に美味しく感じるものだ。こういう時間の中で、ぼんやりと考えることがある。

「自分は、今何が好きなんだろう」

僕は、埼玉の自然が豊かな田舎町で育った。畑の広がる風景と、虫の声と、夏の夕暮れがやたらと長い町。子どものころはそれが当たり前で、ちっともありがたいと思っていなかった。

むしろ、東京への強い憧れがあった。きらびやかなネオン、眠らない街、どこへ行くにも便利な交通網、流行の起点であり最先端が常に集まる憧れの場所。あの頃は、「便利」と「にぎやか」が、なんとなく豊かさと同義語だと思っていたのかもしれない。都会に出れば、何か大切なものに近づけるかもしれないといった、抽象的な期待を抱いていた。

安らぎや自然を求めるようになってきた

そうして気づけば上京して、都心部に住むようになった。子どものころに夢見ていた便利で刺激的な生活をある意味で手に入れたのだ。でも最近、自分の中で少しずつ何かが変わってきた。

変化のきっかけは、娘が生まれたことや、愛犬と過ごす時間が増えたことだろうか。あるいは、単純に年齢を重ねたということかもしれない。無意識に安らぎや自然を求めるようになったのだ。

休日に家族で公園に行き、大きな木に触れてみる。硬さとざらつきが手のひらに残る感覚。風が吹いて葉っぱが揺れる音が、不思議なくらい心を落ち着かせる。別に、たくさん歩かなくていい。特別な絶景スポットでなくてもいい。ただ、緑の中にいると、何かがほどけていくような感覚がある。

これまでの自分なら、「近所に新しくできたレストランに行こう」とか「次のイベントはどこだ」などと、せかせか動き続けていたと思う。でも今は、自然の音を感じながら、何も考えずにボーッとする時間もちゃんと「いいな」と思える。

「心地よい」と感じる時間の使い方が、変わってきたのだ。

久しぶりに男友達と飲みに行くと…

そのことを象徴するような日が、ゴールデンウィーク中にあった。

北海道へ飛ぶ前、旧友たちと飲みに出かけたのだ。場所は新宿にある思い出横丁。細い路地に赤提灯がひしめき合い、焼き鳥の煙と酔客の活気に包まれた、あのディープでノスタルジックな空間だ。旧友全員に子どもが生まれ、それぞれに忙しくしているので、昼過ぎに集合して夕方には解散。なんとなくコアタイムを設けて途中参加、早上がりなど各自自由にやっていた。

赤提灯の煙が漂う狭い串焼きの店で、ホッピージョッキを傾けながら近況報告をする。気づけば15年ほどの付き合いになる男友達のグループ。かてつは一緒に合コンに行ったり、深夜まで馬鹿な話をしたり、いろんな遊びをしてきた気心の知れた仲間たちだ。そして、誰かがふと笑いながら言った。

「俺たちの話す内容、変わってきたよな」

そうなのだ。かつては恋バナとか「盛り上がる」ことを意識した話題が中心だったはずなのに、その日のテーブルで熱く交わされていたのは、NHK Eテレ「おかあさんといっしょ」の話だった。『からだ☆だんだん』体操のことや、体操の杏月おねえさんが卒業したという大ニュースに、寂しさを感じていることなど。

それぞれの日常の延長が重なり合う穏やかな時間がなんだかおかしくて、でも同時に、たまらなく愛おしかったのだ。昔のようなギラギラした刺激的な夜じゃなくても、こういう地味で平和な時間を心から「楽しい」「好きだ」と思えるようになっている僕がいた。

変化することって、案外悪くない。

「今の心地よさ」にちゃんと気づきたい

以前は好きなものが変わることを、どこかで「老いた」とか「落ち着いてしまった」とか、少しネガティブにとらえていた部分があったかもしれない。「○○って変わっちゃったよね」というフレーズに怯えすぎていた節があったんだろう。

新宿での楽しい夜を思い返しつつ、北海道の広い空の下で大きく深呼吸をしていると、そういった僕自身と周囲の変化を一層素直に肯定できる自分がいる。でも、そうじゃないのだと今回の北海道滞在で改めて感じた。

好きが変わるのは、自分自身が変わった証拠だ。あの頃に夢中だったもの全てを、今でも同じ熱量で好きでいられるとは限らない。それは当たり前のことで、恥ずかしいことでも、寂しいことでもない。むしろ、「今の自分はこれが好きだ」「ここが心地よい」と、ちゃんと気づけること。それがとても大切なのではないだろうか。

木に触れると落ち着く。葉の揺れる音が好きだ。Eテレの体操を子どもと一緒にやると、一日がちゃんと始まる気がする。かつては「そんなことより」と通り過ぎていた些細なものたちが、今はたしかに自分の時間を豊かにしてくれている。

北海道の空の広さと、風になびく緑の絨毯が、そういうことを改めて教えてくれた気がする。帰省から戻れば、また東京の生活が待っている。便利で、にぎやかで、どこかせかせかした日常。それはそれで、好きだ。きらびやかな時間が好きな自分もちゃんといる。でもその中に、自然のそばで深呼吸する時間を少し混ぜていきたい。思い出横丁でEテレの話に花を咲かせる夜を、大切にしていきたい。

いくつになっても、好きは変わり続ける。それでいいと思う。自分の「好き」に、もっと正直でいたい。どんなに小さくても、どんなに地味でも、「今の自分がこれを好きだ」という感覚を、ちゃんと信じて生きていきたい。好きなものには、正直でいられること。それがたぶん、本当の豊かさということなんだと思う。

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