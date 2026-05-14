ロイヤルホスト、7年ぶり「夏のカレーフェア」開催　黒毛和牛やメカジキを使った個性派カレーを展開

「ロイヤルホスト」は5月27日から、全国208店舗で「Good JAPAN 夏のカレーフェア」を開催する。販売期間は9月初旬までを予定している。

ロイヤルホストでは、1983年に第1回を開催して以来、「夏のカレーフェア」を夏の風物詩として展開してきた。今回は、2026年12月に迎えるロイヤルホスト誕生55周年を記念し、2019年以来7年ぶり、38回目の開催となる。

フェアでは、それぞれ異なる個性を持つ4種類のカレーをはじめ、前菜、冷製スープ、デザートドリンクなどを取りそろえる。

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〈販売ラインアップ（価格はすべて税込）〉◆黒毛和牛とゴーダチーズの欧風カレー（3,179円）

辛さレベル1。ほろりと崩れるほどじっくり煮込んだ黒毛和牛もも肉と、その旨みが溶け込んだカレーソースに国産ゴーダチーズを合わせた、濃厚な味わいの欧風カレー。西洋料理の伝統的なソース技法をベースに、ロイヤルホストが長年培ってきた技術とこだわりを注ぎ込んだ一皿。カボチャのサブジ、赤キャベツのスパイスマリネとともに楽しめる。

◆国産豚肩ロースを煮込んだ魅惑のポークカレー（2,508円）

辛さレベル2。鮮烈なスパイスの香りと、食べ応えのある国産豚肩ロースの塊肉が特徴のオリジナルスパイスカレー。ホールスパイスをじっくり炒めて香りを引き出し、さらにスパイスを重ねるインドの伝統的な製法をベースに、独自配合のスパイスでロイヤルホストらしくアレンジした。バスマティライスをブレンドしたターメリックライスとともに味わえる。

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◆気仙沼産メカジキグリルの南国風ココナッツカレー（2,398円）

辛さレベル2。シーフードの旨みが特徴の南国風ココナッツカレー。オマール海老の濃厚なフォン（西洋料理の出汁）をベースに、ココナッツミルクとピーナッツのコク、レモングラスの爽やかな香り、タマリンドの酸味を重ねた奥行きのある味わいに仕上げた。ココナッツの甘さの後に刺激的な辛さが広がるという。スパイスでマリネしてグリルした気仙沼産メカジキとの相性も抜群としている。

ココアナナス〜ココナッツ香るパイナップルドリンク〜

◆ロイヤルホスト ジャワ風ドライカレー＆カシミール〜野菜のハーフテリーヌ添え〜（2,838円）

辛さレベル3。ロイヤルホスト55周年記念メニュー。ロイヤルホスト伝統の2大カレー「ビーフジャワカレー」と「カシミールビーフカレー」を一度に楽しめる特別な一皿。「ジャワ風ドライカレー」をそのまま味わった後、カシミールカレーをかけて薬味を混ぜ合わせることで、キレのある辛みと重層的なスパイスの広がりを楽しめる。なお、本商品は「Good JAPAN」企画商品ではない。

〈前菜・冷製スープ・デザートドリンクも用意〉◆薩摩川内鰻と野菜のテリーヌ〜ゆずぽん酢風味〜（1,078円）

店舗で層を重ねて仕上げる色鮮やかな自家製テリーヌ。香ばしく焼き上げた鹿児島県産ブランド鰻「薩摩川内鰻」を、ナスやズッキーニなどの野菜と合わせて涼やかに仕立てた。北海道産マスカルポーネチーズのまろやかなコクと、ゆずぽん酢が香るコンソメゼリーがアクセントとなっている。

◆国産じゃがいもの冷製ビシソワーズ〜クリーム仕立て〜（638円）

国産じゃがいもの味わいを引き出した冷製スープ。自社セントラルキッチンで、リーキ（西洋ねぎ）と白葱、じゃがいもをバターでじっくりソテーし、丁寧に裏ごししたピュレを使用。店舗で生クリームと牛乳を合わせて仕上げる。濃厚でなめらかな口当たりながら、清涼感のある味わいが特徴。

◆ココアナナス〜ココナッツ香るパイナップルドリンク〜（803円）

カレーの余韻を爽やかに包み込むデザートドリンク。パイナップルとココナッツアイスを店舗でミキシングして提供する。パイナップルの酸味と、ココナッツアイスの甘く芳醇な香りが調和した、トロピカルな味わいを楽しめる。

〈ハンバーグと蟹玉ごはんを楽しめる御膳も〉◆黒×黒ハンバーグハッシュドビーフと洋風蟹玉ごはん膳（3,608円）

濃厚なハッシュドビーフソースで味わう「黒×黒ハンバーグ」と、国産紅ずわい蟹を使用した「洋風蟹玉ごはん」をメインに、「薩摩川内鰻と野菜のテリーヌ」と「国産じゃがいもの冷製ビシソワーズ」のハーフサイズを組み合わせた御膳。国産素材を贅沢に味わえる内容となっている。