これもご公務？秋篠宮家わざわざ一家総出で”のんべえの聖地”北千住を訪問…皇室記者も「予想外です」と驚き

8月に南米パラグアイを公式訪問する予定の秋篠宮夫妻は、いまから準備に余念がない。GW中の5月3日、佳子さま、悠仁さまと一緒に、東京・北千住で行われたパラグアイの伝統楽器のコンサートを鑑賞された。

「こんな小規模なイベントにまで…」

「昨年5月には訪日したパラグアイの大統領夫妻と宮邸で面会もしており、ご夫妻の同国への関心が高いのは間違いない。しかしこのような小規模なイベントにまで、しかもご一家総出で出席されるとは、予想外でした」（皇室担当記者）

昨年6月には佳子さまがブラジルを訪れるなど、南米の国々と積極的に親交を深めてきた秋篠宮家。しかし佳子さまの今年の訪問先は、まだ公表されていない。

「昨年のブラジル訪問後に体調を崩されたので、今年は海外にいらっしゃらない可能性が高い。その代わり、国内で行われる南米関係のイベントには、今後もご一家4人で出席するつもりなのかもしれません」（同前）

日系移民も多い重要な地域だけに、秋篠宮家の任は重い。

【こちらも読む】『秋篠宮家、年1.2億円支給も「お金が足りない」…資料から分かった「皇族の私的旅行」の驚きの頻度』

「週刊現代」2026年5月25日号より

【こちらも読む】秋篠宮家、年1.2億円支給も「お金が足りない」…資料から分かった「皇族の私的旅行」の驚きの頻度