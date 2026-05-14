【難解略語】「SAF」が何の略か分かりますか？　あまり聞きなじみのない言葉かも…

突然ですが、「SAF」が何の略か知っていますか？

知ってたら専門家レベル！

気になる正解は・・・？

正解は・・・

正解は、「持続可能な航空燃料（Sustainable Aviation Fuel）」でした！

SAFとは、「持続可能な航空燃料（Sustainable Aviation Fuel）」の頭文字をとった略語で、「サフ」と読みます。従来の航空燃料が原油を精製した化石燃料であるのに対し、SAFは廃食油・サトウキビ・木くず・都市ごみ・微細藻類といった再生可能な資源を原料として製造される、環境に優しい代替燃料です。

原料となる植物は生育中に光合成によってCO2を吸収するため、航空機が燃焼時にCO2を排出しても、大気中のCO2の総量をほとんど増やさないという特性を持っています。従来の化石燃料と比較して、ライフサイクル全体で約80％のCO2排出量を削減できるとされています。また、SAFは化学的・物理的な特性が従来の航空燃料とほぼ同じであるため、既存の航空機や給油設備をそのまま利用できる点も大きな利点です。このように特別な追加設備を必要とせず既存システムに組み込める燃料は「ドロップイン燃料」とも呼ばれています。

一方で、SAFは従来の燃料と比較して製造コストが2〜10倍かかるとされており、コストを抑えた製造技術の開発が急務となっています。また、現在のSAF生産量は航空燃料の総需要の1%未満にとどまっており、日本でも2030年までに国内航空会社の燃料使用量の10%をSAFに置き換える方針が示されるなど、普及拡大に向けた取り組みが加速しています。脱炭素社会の実現に向け、航空業界の切り札として世界的な注目を集めている燃料になります。

次回の難解略語もお楽しみに！

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