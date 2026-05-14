【渡辺 陽一郎】ホンダのスーパーワン「発売前から異例の売れ行き」…不人気色の紫＆黄色アピールに滲む「ホンダの自信」

「EVでは異例なほど好調」

2025年度（2025年4月から2026年3月）に国内で新車として販売された乗用車の内、エンジンを搭載しない電気自動車の比率は2％であった。ハイブリッドが51％に達するのに比べて、電気自動車は圧倒的に売れていない。

しかしホンダの新EV「Super-ONE（スーパーワン）」は、販売が好調だという。販売店は以下のように説明した。

「スーパーワンの正式発売は（2026年の）5月21日頃とされるが、予約受注は4月上旬から行っている。5月上旬時点の受注は、電気自動車では異例なほど好調だ。内外装のカッコ良さと、割安な価格が人気の秘訣だと思う。納期（注文してから納車されるまでの期間）は、少なくとも6ヶ月かかる。5月21日頃に正式発売されると、さらに延びる可能性もある」

スーパーワンは、軽自動車サイズの電気自動車「N-ONE・e:（エヌワンイー）」をベースに開発された。N-ONE・e:は、ガソリンエンジンを搭載するN-ONEの電気自動車版だ。スーパーワンは、このN-ONE・e:のモーター、駆動用リチウムイオン電池、制御システムなどを活かし、小型車サイズの電気自動車に仕上げた。

注目されるのは外観だ。小型車のサイズのスーパーワンは、N-ONE・e:に比べるとフェンダーの張り出しが大きい。エアロパーツも装着した。アルミホイールとタイヤのサイズは、N-ONE・e:は14インチだが、スーパーワンは15インチだ。外観の存在感は、N-ONE・e:やN-ONEに比べて圧倒的に強い。

スーパーワンのボディサイズは、全長が3580mm、全幅は1575mm、全高は1615mmだ。N-ONE・e:に比べると、バンパーなどの変更で全長は185mm長く、フェンダーなどが異なるために全幅も100mmワイドだ。全高は70mm高い。それでも軽自動車がベースだから、小型車ではボディが小さく、混雑した街中や駐車場でも運転しやすい。

運転が楽しい小型車サイズのEV

車内の広さはベースのN-ONE・e:と同じだが、内装は大幅に変更された。インパネには7インチのTFT液晶メーターを採用し、各種の情報を鮮やかに表示する。

前席はスポーツシートに変更された。N-ONE・e:やN-ONEの前席は、左右方向の体の支え方に物足りなさを覚えるが、スーパーワンはサイドサポートが大きく張り出して支え方が適度だ。カーブを曲がる時でも着座姿勢が乱れにくく、座り心地も快適になった。後席の広さはN-ONE・e:と同等で広々感はないが、大人4名の乗車は可能だ。長距離を移動しなければ、ファミリーカーとして使える。

スーパーワンのモーターや駆動用電池は基本的にN-ONE・e:と共通だが、チューニングは異なる。最高出力は、N-ONE・e:では自主規制値の47kW（64馬力）だが、小型車にサイズアップしたスーパーワンでは70kW（95馬力）へと引き上げられた。1回の充電で走れる距離は、WLTCモードの計測で274kmだ。N-ONE・e:の295kmに比べて7％短い。

スーパーワンをサーキットで試乗すると運転感覚が面白い。通常モードの最高出力は47kWだが、モーターは瞬発力が強く、アクセル操作に対して機敏に加減速する。この時の動力性能はN-ONE・e:と基本的に同じだが、十分にパワフルだ。

そしてステアリングホイールに装着されたブーストスイッチを押すと、最高出力が70kWに向上する。主に高回転域の伸びが活発になり、峠道などの走りは特に楽しい。

「エンジン風の演出」は人を選ぶ

賛否が分かれるのは、エンジン風の演出だろう。スーパーワンにはBOSEプレミアムサウンドシステムが標準装備され、電気自動車なのに、疑似的なエンジン音をスピーカーから流す。

またスーパーワンは、電気自動車ゆえに無段変速だが、ブーストモードでは疑似的なエンジン音が7速AT風に上下する。この時には液晶メーターにもタコメーター風の表示が現われ、有段の7速AT車を運転している気分を味わえる。ステアリングホイールの奥側にはパドルシフトも備わり、疑似的な変速操作も楽しめる。

この7速ATとエンジン車風の演出に、実用的な意味はないが、ユーザーを楽しませるために力を注いで開発した。スーパーワンの大切な特徴だ。

サスペンションのセッティングも軽自動車のN-ONE・e:とは異なり、前述の通りインチアップでタイヤのグリップ性能も増しているため、4輪の接地性がバランス良く向上した。サーキットでも前輪が踏ん張って適度に良く曲がり、旋回軌跡を拡大させにくい。危険を避ける操作を試すと、後輪が前輪以上に強く接地して、運転操作の難しい状態にもなりにくい。足まわりのバランスも優れている。

以上のようにスーパーワンは、N-ONE・e:をベースにしながら、内外装から走りまで楽しい電気自動車に仕上がっている。

開発者が造りたい電気自動車

スーパーワンが登場した背景には、複数の事情がある。まず電気自動車の人気低調の背景に、「モーター駆動の走りが楽しくない」という見方があることだ。そこで、市場の声を聞くのではなく、開発者が造りたい電気自動車としてスーパーワンを開発した。

ボディカラーも一般的には不人気色のバイオレットとイエローを前面に押し出している。開発者が造りたい電気自動車を開発したから、ボディカラーにも個性がある。

一連のスーパーワンの機能には、コストも関係する。疑似的なエンジン音を始めとするエンジン車的な演出は、開発には手間を要するが、車両コストはあまり高まらない。特別な部品を装着する必要がほとんどないためだ。つまりエンジン車風の演出は、低コストで面白いと感じさせるから採用した。

その結果、スーパーワンは、販売店のコメント通り価格が割安だ。販売店における予約受注の価格は、モノトーンが339万200円。バイオレット、ホワイト、イエロー、グレーの4色は、特別塗装色で3万3000円高い。ルーフをブラックに塗装した2トーンカラーは、モノトーンの標準色に比べて10万4500円の上乗せだ。

価格面でモノトーンの339万200円は注目に値する。ベースになったN-ONE・e:の上級グレード、e:Lの319万8800円と比べて、わずか19万1400円の上乗せに抑えたからだ。

補助金効果で実質価格が安い

スーパーワンは、前述の通りN-ONE・e:をベースに小型車サイズの専用ボディを採用して、サスペンションやタイヤの設定も異なる。内装ではシートなどが専用で、BOSEプレミアムサウンドシステムも標準装備だ。エンジン車風の演出も加わる。これらの付加価値を考えると、N-ONE・e:Lに比べて50〜60万円の価格アップになりそうだが、実際は約19万円に抑えた。

しかもスーパーワンは、国から交付される補助金額が130万円に達する。車両価格の339万200円から補助金額の130万円を引いた実質価格は209万200円だ。

一方、ベースになったN-ONE・e:の国から交付される補助金額は58万円だから、N-ONE・e:Lの車両価格である319万8800円から引いた実質価格は261万8800円だ。つまり補助金額を引いた実質価格を比べると、スーパーワンは、N-ONE・e:Lよりも52万8600円安い。

さらにいえば、N-ONE・e:のベースになったガソリンターボエンジンを搭載するN-ONE・RSの価格は227万8100円だ。これと比べても、スーパーワンの実質価格は18万7900円下まわる。

このようにスーパーワンは、本来ならガソリンエンジンのN-ONE、軽自動車サイズのN-ONE・e:よりも高コストで価格も高いが、補助金額によって実質価格が逆転した。

その結果、販売店が「電気自動車では、異例といえるほどに好調」とコメントするほどの売れ行きになった。

スーパーワンが5月21日頃に正式発売されると、間違いなく人気車になる。

ただし、ホンダには本質的な問題が2つある。

つづく記事〈「N-BOX」の販売台数が1位でもスズキに敗北…静かに進む“ホンダ離れ”の本質は「予約殺到のスーパーワン」にも表れている〉で、詳しく解説する。

【つづきを読む】「N-BOX」の販売台数が1位でもスズキに敗北…静かに進む”ホンダ離れ”の本質は「予約殺到のスーパーワン」にも表れている