骨盤と尻尾の骨が溶けて動けない生後7ヵ月の子猫を救った「最後の砦」。怪我の理由の「嫌な予感」

矢野経済研究所の調べによると、2024年度のペット関連総市場規模は、約1兆9,108億円。ペットの健康に配慮する飼い主が増え、年齢別や種別、健康状態別など商品の細分化・多様化が進んでいる。

一方で、令和6年度に殺処分された猫の数は4,866頭。3年前の数と比べると、約半分にはなっているが、1年に犬は17,399頭、猫は22,010頭が保健所に収容されている（環境省自然環境局 犬・猫の引取り及び負傷動物などの収容並びに処分の状況より）。

テレビ番組などの影響もあって、保護犬猫の認知は広がり、愛護センターや保健所からの引き取り数は増えているが、それは、「飼いやすい」犬猫のみに当てはまる。ケガや疾患のある子、虐待、ネグレクトでトラウマを抱える子、人馴れしない野良犬などが新しい家族と巡り合える望みは、あまりに薄い。

けれども、東京で動物支援団体を主宰する坂上知枝さんが娘と暮らす家にやってくるのは、障害や疾患を持っていたり、特別なケアが必要な犬や猫ばかり。

いったいなぜなのか。

2020年に坂上知枝さんが設立した一般社団法人「ワタシニデキルコト」（ワタデキ）は、「人間の都合に振り回される動物を救う」ことを目的に活動する団体だ。

坂上さんは、子どものころから捨て猫や捨て犬を保護しては、きれいに体を洗ってあげ、飼い主や里親を探していた。

ワタデキを立ち上げて以降は、ボランティアメンバーとともに、自ら救助し、自宅でケアをしたり里親探しをする一方で、東京、千葉、福島などの保健所や愛護センターと連携し、里親探しが困難な心身に問題を抱えた犬猫の引き取りも行う。 資金は賛同者からの寄付と、チャリティイベントや通販サイト『ワタデキストア』でチャリティ商品の販売などで補おうとはしているが、実際は持ち出しになることも多い。

本連載はワタシニデキルコト（以下、ワタデキ）で、坂上さんとともに活動しているメンバーの視点から、坂上さんらの保護動物たち救出のエピソードを紹介する。

3日間同じ場所で丸まっていた猫

ワタデキのメンバーの家には、先天性の障害のある保護犬猫が何匹も暮らしている。坂上やメンバーたちは生まれながらの不自由を抱える彼らが安心して生きていけるように、日々力を尽くしてサポートをしている。今回はそんな先天性の障害とは違い、元々健康体だった個体があることから障害を負い、ワタデキにやってきた事例を紹介する。

「3日前から動けない猫がいます」

2025年11月、のちに「ムーニー」と名付けられる子猫は近隣の方の通報を受け愛護センターに収容された。怪我をしており、通報により保護されるまで3日間同じ場所でじっと丸まっていたという。

「収容からまもなくムーニーの尻尾は壊死し、腐り落ちてしまいました。片側の骨盤もなく、尻尾があったところからお尻全体に広がった傷口は真っ赤に腫れて肉が露出している状態でした。

センターの職員さんのお話によると他の動物に咬まれたような痕があり、喧嘩の傷から感染症になり、骨盤や尻尾の骨が溶けて動けなくなったのではないかとのことでした」(坂上)

このままでは肛門も壊死してしまうのではないかと懸念されたものの、センターで抗生物質を投与し、毎日欠かさずに傷の洗浄を行ったことで化膿は落ち着き、ムーニーは、歩けはしないけれど、どうにか立ち上がれるようになった。

痛いはずが、じっと我慢してゴロゴロ

だが、これ以上のケアは難しいと判断した愛護センターからの相談で、坂上はムーニーを愛護センターから引き受けることにした。顔つきや体の大きさからまだ生後7ヵ月ほどの子猫で、こんなに痛々しいお尻だとは思えないくらい、傷ひとつなく綺麗な顔立ちをしていた。

センターからの申し送りでは、垂れ流しではあるが自力で排泄もできているとのことだったが、コントロールするのは難しく、ただ膀胱や腸にいっぱいになった尿や便が少しずつ漏れ出ているだけのようだった。

愛護センターからやってくる、こういった動物たちにとって、ワタデキは命を繋ぐための、最後の砦ともいえる。とは言え、引き受ける側の医療費や飼育費の負担はとても大きく、生涯にわたって看護をし続ける責任も背負うことになる。それゆえに、毎回、大きな覚悟をしなければならないのだと坂上はいう。

「センターからの相談で引き受けたとしても、私たちが自治体やセンターから助成を受けることはなく、動物にかかる全ての費用は私たちの負担になります。その金額は決して少なくなく、救うべく命を前にしての『覚悟』の中には費用面の問題もとても大きいです。

企業や個人の方が私たちのような動物保護の活動へもう少し目を向け、力を貸してくださると、助ける人間がもっと頑張ることができ、救える命も増えるのではないかと思います。

ワタデキのスローガンは『協力しあえば大きな力に』なのですが、そういう思いもこめています」（坂上）

「ムーニーを引き出した後、その足で動物病院に連れていきました。心配していた通り、自力で出すことができないので濁った尿が溜まっていて、細菌性膀胱炎になっていました。

そして、怪我を負ったせいで腸が曲がってしまって上手く排泄ができず、固まった便が蓋のようになっていて……取り除くと、すごい量の下痢でした。

便を取り出し膀胱を洗浄してもらう間、ムーニーは痛いはずなのに、じっと我慢して小さくゴロゴロと鳴いてる姿が切なかったです」(坂上)

人を見ると嬉しそうに近づいて

「血液検査の結果は良好でしたが、レントゲン写真を見た獣医さんによると、片方の骨盤が砕けており、尾骨がないとのことでした。

誰かに叩かれた感じにも見える。何かに咬まれたと思っていた傷も、もしかしたら何かが刺さったからかもしれない、と。したくない想像が頭をよぎりました」(坂上)

それでも人を見るとムーニーは痛む体を引きずって近づいてきて、嬉しそうにゴロゴロと喉を鳴らした。何もなければ、健康体で駆け回っていたであろう、ムーニーの取り戻せない日々を思うと、坂上は胸が締め付けられる思いだったという。

それから坂上家ではムーニーの介護の日々が始まった。

傷口を刺激しないように、ぬるま湯で濡らしたコットンで尿道や肛門を刺激し排泄を促す。骨盤がなく肛門までのルートが曲がっているので外から溜まった便を探り、外へと誘導する必要があった。

「排泄のケアは、定期的にする必要があり、娘の協力がなければできませんでした。初めのころは私も娘も苦戦しました。自分で排泄のコントロールができないので、普段はオムツを着けています。ムーニーという名前もそこからつけました。

1日に何度か排泄の時間があるのですが、痛みがあるのかなかなかオムツを外させてくれません。センターでは、排泄を促してこなかったので、膀胱に尿が溜まると刺激しても尿がでづらくなってしまっているという状態だったことから、カテーテルをいれたことも。

自分でも上手く排便出来ないのがもどかしいのか、肛門の周りをガジガジと歯を立ててかじってしまう癖があり、それが原因で血が出てしまうこともありました」(坂上)

それでも傷が塞がり始めたムーニーは、次第に子猫らしく活動的になる。先住の犬猫と遊んだり、おもちゃにも興味を示すようになった。

人が大好きなムーニーの病院での様子。＊注意：最後にお尻の傷が映ります。

◇歩けなかったムーニーが、先住犬や猫と遊んだり、おもちゃに興味を示したり。献身的な介護の甲斐あって、順調に見えたが、ある日予想外の出来事が起きる。

後編「１日3〜4回のトイレ介護『一生オムツかもしれない』骨盤と尻尾の骨が溶けて動けない子猫に起きた予想外の出来事」で詳しくお伝えする。

【後編】１日3〜4回トイレ介護「一生オムツかもしれない」生後7ヵ月子猫を自宅に引き取った保護活動家の覚悟