今すぐ止めて！FPが断言する「もったいないお金の使い方」ランキング

「無駄遣いはしていないつもりなのに、なぜか思ったほどお金が貯まらない」──そんな感覚を抱いたことはありませんか。

実は、お金が貯まるスピードは、食費や光熱費、住居費といった目に見える大きな出費だけでなく、普段はあまり意識することのない“静かな出費”の積み重ねに大きく左右されます。そして、FPとしてお金の相談に乗っているとわかるのは、こうした“静かな出費”には、一定の共通パターンがあるということです。

そこで今回は、多くの人が無意識にやってしまっている「もったいないお金の使い方」をランキング形式でご紹介。「自分もやっているかも」と感じたら、それが見直しのサインです。

＜第5位＞ポイントやマイルを“貯めるだけ”で満足している

あなたは現在、何種類のポイントを貯めていますか？

「Vポイント」「楽天ポイント」「dポイント」「Pontaポイント」……有名どころだけでも挙げればキリがないほどポイントが普及する中で、とりあえずいろいろなポイントやマイルを貯めてはいるものの、あまり有効に使えていないケースは少なくありません。

そればかりか、有効期限があるポイントやマイルの場合、知らず知らずのうちに期限が到来して失効してしまっている場合も。特にキャンペーンなどで獲得したポイントは「期間限定ポイント」として比較的短い有効期限がある場合が多くあります。

せっかく「たくさんポイントが獲得できるから」とキャンペーンで買い物をしたのに、それらを使わないまま無効にしてしまっては意味がありません。ポイントは「貯めているだけ」では意味がなく、使って初めて価値を生むのです。

そのためにも、メインで貯めるポイントをあらかじめ絞ること。そして、「どこで何に使うか」を具体的に決めておくのがおすすめです。例えば「◯◯ドラッグストアで買い物するときは、常にポイントで支払う」などと決めておけば、貯めっぱなしのまま失効することを防ぐことができます。出口を意識することで、ポイントが“お金の代わり”としてしっかり機能してくれるようになります。

＜第4位＞生命保険や保証プランについつい入ってしまう

人生には「もしも」のことがつきもの。ですから、もしものときに備えて生命保険や医療保険に加入したりすることは大切なことです。でも、限りあるお金を有効に活用するためには、こうした保険や保証プランへの入りすぎは禁物です。

家計の相談に乗っていて「毎月のやりくりが苦しい」という人に多いのが、保険料が高いこと。貯蓄型の保険であれば、その分、将来のために貯められているとも言えるのですが、「何かあったときに心配だから」といろいろな保険に加入するあまり、目の前の生活を楽しむことにお金を使ったり、NISAやiDeCoなどの運用に資金を回せないのはもったいないお金の使い方だとも言えます。

加えて最近では、製品を購入したり、サービスを利用したりする際に「保証プラン」をおすすめされることがよくあります。たとえば、スマホの画面が割れたり、本体が故障したりしたときに無料で修理ができる保証プラン、家電が故障したときの保証期間をメーカー保証よりもさらに保証期間を延長するプラン、自転車がいつでも割引価格でメンテナンスできる保証プラン……。

こうした保証プランのほとんどは数百円〜千円程度なので、数万円の買い物をした際にセットですすめられると「とりあえず入っておこうかな」と思ってしまいがちですが、結果的に、確率が低いリスクに対して必要以上のお金を払ってしまっている可能性も。

どんな保険や保証も、「ないよりはあったほうがいい」のが当然です。ですから、不安を感じるかどうかで判断しているとキリがありません。実際に起きてしまったらどうにもならないリスクには対処が必要ですが、それ以外の安心は、個別の保険や保証プランではなく、「貯蓄を増やす」ことで備えるのが正解です。

＜第3位＞「貯蓄している」だけでお金を寝かせている

さて「貯蓄を増やす」ことで備えることは大切ですが、その貯蓄も、ただ普通預金や定期預金に置いておくのは「もったいない」お金の使い方。

長らく続いたデフレ時代に0.001％だったメガバンクの普通預金金利も、ここ数年では市場金利とともに上昇し、2026年4月現在では0.3％程度に落ち着いています。0.001％と比べるとなんと300倍（！）ではありますが、それでも100万円を1年間預けても3,000円。ここに20％ちょっとの税金がかかるので約2,400円しか増えないのです。

一方で出費を見てみると、物価は目に見える勢いで上がり続けています。もちろん、貯蓄することはとても大切ですし、何かあったときにいつでも引き出すことができる普通預金にお金を置いておくことも重要ですが、それだけではお金を寝かせてしまっている状態であるのも事実。現在のように物価が上昇している状況では、寝かせているばかりか、むしろ実質的な価値を減らしてしまっているとも言えます。

ですから、今のご時世、やはり何らかの資産運用には挑戦したいところ。リスク許容度は人それぞれですが、たとえば月1万円でもよいのでNISA口座を通じて投資信託を積み立てるなど、「お金に働いてもらう」という視点を持つことが重要です。

＜第2位＞全容を把握しないままサブスクを払い続けている

動画配信や音楽サービス、フィットネスアプリ、写真共有アプリ、AI英会話アプリ、ショッピングサイトのプレミアム会員など「月に数百円だし」と感じて契約したサブスクが増えていませんか。

サブスクの特徴は、一つひとつの金額が小さいために支払っている感覚が薄いことです。加えて、アプリ内課金やスマホ経由のサブスクは、Apple AccountやGoogleアカウントに登録した支払い方法でまとめて請求されるため、どのサービスにいくら払っているのかが見えにくくなることがあります。

しかし、これらの一つひとつは少額でも、それがだんだんと増えてくると、年間では数万円単位になることも。家族単位で見るとさらに金額は膨らみます。

一度、スマホの設定画面から、現在契約しているサービスを確認してみましょう。そしてそれ以外にも継続的に支払っているものがあればまとめて書き出してみましょう。そのうえで、「直近1ヵ月で使ったか？」を基準に見直し、使っていないものは思い切って解約を。

＜第1位＞ネットショッピングでの衝動買い

スマホを開くと、フォローしている投稿と同じくらいの割合で表示されるのがネット広告。しかも、テレビのコマーシャルや雑誌の広告と異なり、これらのネット広告は、あなたの属性や住んでいる地域、過去の検索や閲覧履歴、クリック履歴、購入履歴などをもとに巧みにカスタマイズされています。

ですから、インターネットを開けば、気になる広告が次々と表示されるのは当然のこと。「手遅れになる前のシミ対策サプリ」「2WAYで仕事にも旅行にも使えるお役立ちバッグ」「時短なのに栄養バランスもバッチリな冷凍おかず」といった文言に、「これ、いいかも！」とつい購入ボタンを押してしまった、という経験がある人は少なくないはずです。

特にファッション系のサイトでは、自宅に届いて封を開けてみたら、写真と色味が違ったり、想像よりも安っぽかったりすることも。また、コスメやサプリメントも、インフルエンサーがおすすめしていたのにつられて購入したものの、効果がよく分からずに使わなくなった、という話をよく聞きます。

昔から「衝動買いの銭失い」という言葉があるように、衝動買いは「もったいないお金の使い方」の典型パターン。これを回避するだけでも無駄遣いで後悔することはぐんと減るはずです。

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