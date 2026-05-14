新生ジャガー初の市販車

ジャガーは、新型の高級4ドアGTの名称を『タイプ01（Type 01、タイプゼロワン）』とすることを発表した。同社の新時代を象徴するモデルとして、今年9月にデビュー予定だ。

【画像】何もかもが新しいのに「ジャガー」だとわかる次世代モデル【新型タイプ01のプロトタイプを詳しく見る】 全37枚

最高出力1000ps超を発生する高性能セダンであり、前身となるコンセプトカーは『タイプ00』、社内コードネームは『X900』と呼ばれていた。



新型タイプ01の予告画像 ジャガー

ジャガーによれば、この名称には3つの重要な要素が含まれているという。

「タイプ」という接頭辞は、1951年のル・マン24時間耐久レースで優勝した『Cタイプ』から始まり、『Dタイプ』、『Eタイプ』、『Fタイプ』と続く歴代モデルからの伝統を継承していることを表す。

これらのモデルは「力強い走りと洗練されて落ち着いた乗り心地を兼ね備えている」ことが特徴で、ジャガーは新型EVにもこうした特性を引き継ごうとしている。

一方、「0」はゼロ・エミッションのパワートレインを、「1」は「新時代の幕開け」を意味している。

ジャガーは、正式発表の詳しい日時や会場についてはまだ明らかにしていない。

ラグジュアリー志向のブランドへ

タイプ01は2027年前半に市場投入される予定で、昨年12月のSUV『Fペイス』の生産終了以来、約1年半続いた生産休止期間に終止符を打つことになる。

ジャガーは全面的なブランディング刷新を進め、直近のモデルよりもはるかに高価格帯の、ラグジュアリー志向のEVを展開するブランドへと生まれ変わる。



新型タイプ01のプロトタイプ

新型タイプ01の価格は、約12万ポンド（約2500万円）から、ハイスペックモデルでは15万ポンド（約3200万円）以上となる見込みだ。ジャガーはこの価格帯により、BMWやメルセデス・ベンツのようなプレミアムブランドと、ベントレーやアストン マーティンのようなラグジュアリーブランドとの中間に位置づけられると考えている。

今後登場するモデルの詳細についてはまだ公式に確認されていないが、以前から大型リムジンと大型SUVがジャガー専用プラットフォーム『JEA』をベースに登場する可能性が示唆されていた。現在、これら2車種は『タイプ02』および『タイプ03』の名称で量産化される見通しだ。

なお、AUTOCAR UK編集部は新型タイプ01のプロトタイプに試乗し、その走りの実力を確かめている。詳しくは試乗記をご覧いただきたい。