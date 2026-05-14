物価には、主に「原材料費」「輸送費」「人件費」の3つの要素が反映されています。ウクライナ・ロシアの紛争拡大以降、この3つの要素すべてが高騰し続けており、商品の値上がりは現在も止まりません。こうした終わりの見えない物価高は、ゆくゆくは「老後4,000万円問題」となって私たちにのしかかると著者は語ります。本稿では、企業年金制度と投資教育を専門として活動しているFPの山崎俊輔氏による著書『老後に4000万円って本当ですか？ 物価が上がる時代の退職後資産の考え方』（日経BP・日本経済新聞出版）より一部抜粋・再編集し、日本で起きている物価上昇の原因について、具体例とともに解説します。

原材料費・運送費・人件費…「値上がり3連コンボ」で不可避な〈老後4,000万円問題〉

一般に値上げに大きく影響する要素として「原材料費の高騰」「輸送費の高騰」「人件費の高騰」があげられます。

円安になると、「原材料費」および「輸送費」の2要素に同時に値上げ要素としてのしかかってきます。

値上げ3要素がはっきりと上昇に転じ、価格に反映され始めたのはウクライナとロシアの紛争拡大からだと思います。ロシアのエネルギー資源と小麦等の輸出がストップし、またウクライナの穀倉地帯と流通網も大きなダメージを受けたことは世界的にエネルギー価格の高騰と穀物価格の高騰につながりました。

日本でもガソリン代、電気代、ガス代などが大きく上昇し始めたのはエネルギー危機を反映したものです。また、小麦を材料とすることから食パンなどの食品値上げが始まりました。なにせ全世界に輸出される小麦のシェアをみてみると、ロシアが第2位で17％程度、ウクライナが12％程度で2カ国が3割程度を占めていたのですから、供給不安が値上げを促すことは必然です。

食品を中心に始まった値上げも、最初は「10年ぶりの値上げ」のような報じられ方をしましたが、年に一度の値上げが毎年続いたり、同一年に2回値上げをするようなケースも生じるようになりました。スーパーマーケットの半分以上の値札が1年で差し替えられたといわれています。デフレの時代にはまったく考えられなかったことです。

「人件費の高騰」も大きい要因です。近年の人件費上昇は、人材不足に起因するところが大きくなっています。都内のファミレスやコンビニなどは最低賃金をはるかに上回る時給を提示しなければ人が集まらない状態になっていますが、まさに人材不足が賃上げを余儀なくしている事例でしょう。

人材の需給にギャップが生じている限り、賃金は引き上げざるを得ません。また、物価上昇を踏まえて全国47都道府県の最低賃金も引き上げが続いています。これまた価格に転嫁せざるを得ないことになります。

原材料費、運送費、人件費と値上がり3連コンボが成立した中、物価が上昇することは不可避となっています。

［図表］「老後4000万円」とは何か 出典：『老後に4000万円って本当ですか？ 物価が上がる時代の退職後資産の考え方』（日経BP・日本経済新聞出版）より抜粋

「円高になったら物価は戻るのか？」に対する残酷な現実

近年は円安の流れが定着し始めています。これもまた、円高時に想定していた輸入品目の安い価格水準は戻ってこないと考えなければなりません。

たとえば、スマートフォンの値段がずいぶん上がったと感じないでしょうか。その一因は為替レートにあります。iPhoneのナンバーがまだ1ケタの頃、スマートフォンが5万円もせずに手に入ったのは、携帯電話会社のキャンペーンだけではなく、円高の恩恵も大きかったのです。

2022年7月、Apple社は新商品の展開を待たずに、iPhoneシリーズの値上げに踏み切り、大きな話題となりました。通常なら新商品の発売にあわせ、新価格の設定が行われ、旧商品は値下げするはずが、まもなく新商品がリリースされるはずの発売済み商品、つまり古いラインナップに変わるはずの端末について、最大で19％の値上げを行ったのです。

これが、新商品が発売され、高機能を理由に値上げされるならまだ分かります。このときの値上げは現行機種の値上げだったことが最大の驚きでした。

同時期、急激な円安が起きていました。ほぼ同水準の円安シフトが短期間で起きています。2022年1月1ドルあたり115円くらいだった為替レートは、6月末までの半年でおよそ135円まで円安に一気に振れました。これがおおよそ17％の円安に相当します。21年秋頃に110円だったことを含めると、最大19％の値上げのほとんどが、そのまま価格に反映されたものとみられています。

「それなら円高になったら物価は戻るのか」と思われるかもしれませんが、あまり期待しないほうがいいでしょう。

Apple社のように、為替をダイレクトに価格に反映させる企業は実はレアケースです。多くの企業ではダイナミックに上げ下げするのではなく、一定期間は利益を減らしてでも価格を維持したりします。

円安移行した初期に値下げを先送りした商品については、円高に少し戻ってきてもすぐには価格を値下げしないでしょう。

「これからの日本は未来永劫、円安に振れ続ける」のような予言は非現実的だとしても、円高基調に入ったとき値下げがダイレクトに起こるとは考えないほうがいいと私は思います。

山崎 俊輔

フィナンシャル・ウィズダム代表

ファイナンシャルプランナー、消費生活アドバイザー