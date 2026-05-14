世界3大映画祭の1つ、カンヌ国際映画祭で13日、最高賞パルムドール候補である「ナギダイアリー」が公式上映され、主演の松たか子さんらがレッドカーペットに登場しました。

NNNカンヌ 佐藤篤志記者

「深田晃司監督、石橋静河さん、そして、松たか子さんがレッドカーペットに到着しました」

カンヌ国際映画祭で13日、最高賞「パルムドール」を競うコンペティション部門に選出されている、深田晃司監督の「ナギダイアリー」が公式上映されました。「ナギダイアリー」は、地方の美しい風景の中で、一人の彫刻家を取り巻く繊細な人間模様が描かれています。主演の松たか子さんは、出演作がカンヌに選出されるのは初めてだということです。

松たか子さん

「自分が映っているものを、お客さまと一緒に見るということは基本的にはないので…罰ゲームみたいな」

観客

「良い意味で少しゆったりとしたペースの映画を見ることができて、素晴らしかった。人生のささやかな瞬間に美しさを見いだすことを教えてくれる作品です」

「ナギダイアリー」はフランスなどとの国際共同製作で、深田監督が長年温めてきた企画を、海外の資金やスタッフを巻き込んで実現させました。

深田晃司監督

「自分が好きだった内容が必ずしもそもそも大ヒットが高い確率で期待できるような作品ではない。日本だけで集めるよりは海外を巻き込んで集めていったほうがやっぱり作りやすいというのはある」

深田監督初の、そして日本人監督として8年ぶりとなるパルムドール獲得となるのか注目が集まります。