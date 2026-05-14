SixTONES松村北斗主演ドラマ、親友役ヒント動画公開 考察合戦に分かるような分からぬような…」「誰かなぁ〜？」
6人組グループ・SixTONESの松村北斗が主演を務める日本テレビ系7月期土曜ドラマ『告白−25年目の秘密−』（毎週土曜 後9：00〜後9：54）の新たなキャスト考察動画が公開され、反響が寄せられている。
【写真】誰だかわかった？「AIで作成した25年前の少女の写真」
先月には、ヒロインを示唆する考察動画がTVerで公開され、その正体が岡崎紗絵であることが発表され話題となった同作。TVerでは13日、雪村爽太（松村）の親友を描いたイラスト動画が、「爽太の親友役は誰？」という問いかけとともに公開された。
ドラマ公式Xでも、「爽太（松村北斗）の親友役は誰？答えは2日後。」というコメントを添えて投稿され、「塩野瑛久くんか渡邊圭祐くんと予想」「分かるような分からぬような…」「誰かなぁ〜？て考えるのも楽しい」「誰だろう？」「みたことあるような、ないような」といった声が寄せられている。
本作は、愛と執着の狭間を描く、25年にわたるラブサスペンス。主人公・爽太は、幼い頃に出会った野瀬麻里子（岡崎）に25年間想いを寄せ続けてきた。その感情は純愛なのか、それとも執着という名の狂気なのか。すべての裏には、25年前に起きた事件と秘密が深く関係している。
新たなキャストの正体は15日に発表される。
【写真】誰だかわかった？「AIで作成した25年前の少女の写真」
先月には、ヒロインを示唆する考察動画がTVerで公開され、その正体が岡崎紗絵であることが発表され話題となった同作。TVerでは13日、雪村爽太（松村）の親友を描いたイラスト動画が、「爽太の親友役は誰？」という問いかけとともに公開された。
本作は、愛と執着の狭間を描く、25年にわたるラブサスペンス。主人公・爽太は、幼い頃に出会った野瀬麻里子（岡崎）に25年間想いを寄せ続けてきた。その感情は純愛なのか、それとも執着という名の狂気なのか。すべての裏には、25年前に起きた事件と秘密が深く関係している。
新たなキャストの正体は15日に発表される。