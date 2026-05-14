【ゼロイチの超新星】葵りんごが『FLASH』初登場！「ミスヤンチャン」覇者のギャップ萌え♡

「#Mooove!」リーダー・姫野ひなのが飾る表紙＆巻頭10P！ 葵りんご、絢瀬まよ、青井春、井上尚弥vs中谷潤人戦のラウンドガールで話題の和田海佑掲載の『FLASH』は5月12日(火)発売

ゼロイチファミリア期待の逸材ルーキー・葵りんごが『FLASH』初登場！

桃月なしこを擁するゼロイチファミリアから、期待の新人・葵りんごが『FLASH』に登場した。

「ミスヤングチャンピオン2025」で一躍注目を集めた彼女の魅力を、8ページにわたり徹底紹介。誌面ではクールで落ち着いた表情を見せているが、インタビューでは自身の「天然エピソード」を告白した。

ビジュアルの完成度と、飾らない素顔とのギャップが、彼女の大きな武器だ。

【プロフィール】

葵りんご（あおい・りんご）

2002年3月22日生まれ 兵庫県出身 T160・B90 W60 H85

アイドルグループのメンバーとして活躍し、2025年には「ミスヤングチャンピオン2025」でグランプリを獲得。

そのほか最新情報は、公式X（@aoiringo_01）、公式Instagram（@a0._.oi）にて

【クレジット】

葵りんご(C)光文社/週刊FLASH 写真◎市川秀明

【デジタル告知】

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