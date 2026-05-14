原油価格の高騰や調達不安が続く中、廃棄物から作る持続可能な航空燃料＝SAF（サフ）への期待が高まっています。北九州市ではSAF原料の実証生産ラインが稼働を始め、報道陣に公開されました。

北九州市若松区にあるサニックスグループの資源開発グループひびき工場です。



■奥村三枝記者

「飲食店などから運ばれてきた廃液が、この工場で分けられていきます。」





この工場では4月から、飲食店などで出た廃液からSAFの原料を生産する実証事業が始まっています。SAFとは、廃油など循環型の原材料から作られる次世代の航空燃料のことで、従来の燃料に比べ、二酸化炭素の排出を大幅に抑えられるとされています。

サニックスグループでは回収した廃液から油分を取りだした再生油を作っていて、4月から稼働した生産ラインでは、それをさらに精製してSAF原料を作ります。これが、SAFになって航空燃料として活用されます。



政府は2030年までに、国内の航空会社が使う燃料の1割をSAFに置き換える目標を掲げています。



2023年からは全日空が国内の定期便として初めてSAFを使い、現在も一部の便でSAFを混ぜた混合燃料を使っています。



サニックスグループでは、SAF原料の製造過程で出る残留物についても、液体燃料や固形燃料として再利用する計画です。



■サニックス資源開発グループ ひびき工場・森下楽嗣 工場長

「今まで化石燃料が多く使われてきて、これだけ温暖化が言われていますので、少しでもCO2を削減して温暖化が抑えられると、次世代につながっていくような環境づくりをしていきたい。」



この工場では年間で最大3600トンのSAF原料を生産できるということで、サニックスグループは来年度の事業化を目指しています。