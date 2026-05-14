◆米大リーグ ドジャース―ジャイアンツ（１３日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、本拠地・ジャイアンツ戦で今季３勝目を期す。スタメンが発表され、前日にロバーツ監督が明言したとおり、打順からは外れ、今季４度目の投手専念となった。「１番・遊撃」にはベッツ内野手がスタメンに名を連ねた。

前日の同２戦目は、「１番・ＤＨ」で先発出場し、１２試合＆５３打席ぶりとなる待望の７号を放つなど、４打数２安打１打点。だが空砲に終わり、チームはわずか４安打で今季最悪タイ４連敗。米大リーグ公式サイトによれば、全て４点差以上での４連敗は１９００年以降で球団ワーストタイで１９３６年７月１〜４日以来、実に９０年ぶりの屈辱的な記録となった。

翌１４日（同１５日）の４連戦４戦目は今季初のスタメン外となる予定で、ロバーツ監督は「攻撃面での負担を少し減らしてやることが良い。常に彼と話をして、我々はそれで納得した。打撃を数日休むことで、リフレッシュできることもある。試合の状況次第では、終盤に出場する可能性はある」と話していた。

大谷は前回登板５日（同６日）の敵地・アストロズ戦では、８９球を投げて７回４安打２失点、８奪三振の好投を見せたが、２敗目（２勝）を喫した。２３年９月に２度目の右肘手術を受け、昨年６月に投手として復帰した大谷が７回以上を投げたのは、エンゼルス時代の２３年７月２７日（同２８日）の敵地・タイガース戦でメジャー初完投初完封を飾って以来３年ぶりだった。

投手としては試合前時点で今季６試合に登板し、２勝２敗、防御率０・９７と安定した成績をマークしている。ドジャースのスタメンは以下の通り。

【ドジャース】

１（遊）ベッツ、２（捕）スミス、３（一）フリーマン、４（中）パヘス、５（右）タッカー、６（指）Ｔ・ヘルナンデス、７（二）ロハス、８（左）コール、９（三）エスピナル、投・大谷＝右