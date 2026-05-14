中村倫也、超高額“ドボンゴチ”に初参戦 新メンバー倉科カナ＆佐野勇斗はバチバチ
俳優の中村倫也が、きょう14日放送の日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン』（後7：54〜後8：54）内「ゴチになります」にVIPチャレンジャーとして出演する。
【番組カット】まだ自腹なし…バチバチする佐野勇斗
VIPチャレンジャーとしては3回目の挑戦となる中村だが、の過去戦績は6位、4位と決して好成績ではなく、「わからないっす、値段」と不安げ。今回は1品で2万円超の高額メニューが隠れている“ドボンゴチ”となる。一方、新メンバーの倉科カナは前回ついに初自腹となったが、負けた原因を「佐野（勇斗）くんにハメられた」という。佐野は「乱されてるようならまだまだ」とまさかのダメ出しも。早くも同期の倉科とバチバチの状態になるが、増田貴久（NEWS）が「話術で勇斗をハメていく」と豪語し、笑いが起きる。
バトルの舞台は、飯田橋のホテルメトロポリタンエドモント内にあるフレンチレストラン「FOURGRAINS（フォーグレイン）」。伝統技法に独創的なアレンジを加えたモダンフレンチで、設定金額は1人2万4000円。自腹額は7人で16万円前後となる。
料理が趣味の中村は、感動した料理グッズをスタジオで紹介する。抜群の手際の良さで調理を進めるが、ひとりでに出来上がるというグッズのハイテクに一同半信半疑。ゴチの最中に料理を完成させてしまうが、その味に白石麻衣も「本格的！」と感動する。
休日の過ごし方はゴルフかゲームで、最近は、元ゴチメンバーの小芝風花にオススメされたあるゲームにハマっているという。なぜか小芝に依頼されてお手伝いばかりしているという中村だが、つい没頭するあまり、ある事に気を揉んでいると明かす。
そして、中村が会ってみたい「めちゃめちゃ僕好みの面白いことをやっている」早口言葉芸人がスタジオに登場する。目の前で披露される早口ネタに「やっぱ好きだな」と感動。早口ネタに佐野、岡村隆史も挑戦し苦戦する中、中村は「気持ちいいですね」とマニアぶりを発揮する。「これで生きてきましたから」とアナウンサー・羽鳥慎一も負けじと挑戦する。
さらに、中村持ち込み企画で、パッと見で物の大きさを目測する“アイメジャー”をゴチメンバーと競い合う。本人は自信満々だが、徐々に様子がおかしくなり、せいや（霜降り明星）から「邪道やな」とクレームが入る。中村の意外な特技は本物なのか。
次々と豪華な料理が運ばれるが、どのメニューがドボンなのかさっぱり見当がつかない一同。中村は「ドボンの可能性ありますね」と自信なさげ。新メンバーの火花が散る中、倉科は「ヤバイ気がしてきた」、佐野も「ヤバイ」。ついに佐野が初自腹を喫するのか。「ベリベリグー」と料理に舌づつみ鼓を打つ白石も危ない。
【番組カット】まだ自腹なし…バチバチする佐野勇斗
VIPチャレンジャーとしては3回目の挑戦となる中村だが、の過去戦績は6位、4位と決して好成績ではなく、「わからないっす、値段」と不安げ。今回は1品で2万円超の高額メニューが隠れている“ドボンゴチ”となる。一方、新メンバーの倉科カナは前回ついに初自腹となったが、負けた原因を「佐野（勇斗）くんにハメられた」という。佐野は「乱されてるようならまだまだ」とまさかのダメ出しも。早くも同期の倉科とバチバチの状態になるが、増田貴久（NEWS）が「話術で勇斗をハメていく」と豪語し、笑いが起きる。
料理が趣味の中村は、感動した料理グッズをスタジオで紹介する。抜群の手際の良さで調理を進めるが、ひとりでに出来上がるというグッズのハイテクに一同半信半疑。ゴチの最中に料理を完成させてしまうが、その味に白石麻衣も「本格的！」と感動する。
休日の過ごし方はゴルフかゲームで、最近は、元ゴチメンバーの小芝風花にオススメされたあるゲームにハマっているという。なぜか小芝に依頼されてお手伝いばかりしているという中村だが、つい没頭するあまり、ある事に気を揉んでいると明かす。
そして、中村が会ってみたい「めちゃめちゃ僕好みの面白いことをやっている」早口言葉芸人がスタジオに登場する。目の前で披露される早口ネタに「やっぱ好きだな」と感動。早口ネタに佐野、岡村隆史も挑戦し苦戦する中、中村は「気持ちいいですね」とマニアぶりを発揮する。「これで生きてきましたから」とアナウンサー・羽鳥慎一も負けじと挑戦する。
さらに、中村持ち込み企画で、パッと見で物の大きさを目測する“アイメジャー”をゴチメンバーと競い合う。本人は自信満々だが、徐々に様子がおかしくなり、せいや（霜降り明星）から「邪道やな」とクレームが入る。中村の意外な特技は本物なのか。
次々と豪華な料理が運ばれるが、どのメニューがドボンなのかさっぱり見当がつかない一同。中村は「ドボンの可能性ありますね」と自信なさげ。新メンバーの火花が散る中、倉科は「ヤバイ気がしてきた」、佐野も「ヤバイ」。ついに佐野が初自腹を喫するのか。「ベリベリグー」と料理に舌づつみ鼓を打つ白石も危ない。