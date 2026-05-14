さとう珠緒、20年前に30万円で購入した版画→「300万円」予想も鑑定額にどよめき「やばいやばい…」
俳優でタレントのさとう珠緒（53）が12日、テレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）に出演。自身が大好きなアーティストの作品を“お宝”として持ち込んだ。
【写真】10年前に共演…ぶりっ子ポーズを見せた菅井友香とさとう珠緒
さとうの“お宝”は芸術家・草間彌生（97）の版画。「お仕事でご縁があって、お会いした方から譲っていただきました」と説明。20年前ぐらいに“30万円くらい”で購入したものだと言う。
草間が好きなのか聞かれると「本当に大好きで！」と目を輝かせ「高校1年生の時に彫刻の森美術館で初めて見た時からわーって思って、そこから大好きになりました」と熱弁した。また「独身の方におすすめですね」とと言い、その理由として「孤独な夜ってあるじゃないですか…」とこぼし、スタジオの笑いを誘った。
本人評価額を「300万円」と提示。今田耕司は「10倍…」と強気な予想だとするが、なんと鑑定額は「1000万円」にスタジもどよめき。今田耕司は「やばいやばい…」と驚き。さとうも目を見開き、驚がくしていた。
鑑定した「永善堂画廊」代表取締役の山村浩一氏は「20年前くらいに30万円というのも、その当時としては相場」とし「１番最初の販売価格はたぶん5万円くらいだったかと思います。コンディションもすごくキレイなので、継続して楽しんでいただければ」と話した。
なお、TVerで見逃し配信中。19日午後9時54分終了予定。
【写真】10年前に共演…ぶりっ子ポーズを見せた菅井友香とさとう珠緒
さとうの“お宝”は芸術家・草間彌生（97）の版画。「お仕事でご縁があって、お会いした方から譲っていただきました」と説明。20年前ぐらいに“30万円くらい”で購入したものだと言う。
草間が好きなのか聞かれると「本当に大好きで！」と目を輝かせ「高校1年生の時に彫刻の森美術館で初めて見た時からわーって思って、そこから大好きになりました」と熱弁した。また「独身の方におすすめですね」とと言い、その理由として「孤独な夜ってあるじゃないですか…」とこぼし、スタジオの笑いを誘った。
鑑定した「永善堂画廊」代表取締役の山村浩一氏は「20年前くらいに30万円というのも、その当時としては相場」とし「１番最初の販売価格はたぶん5万円くらいだったかと思います。コンディションもすごくキレイなので、継続して楽しんでいただければ」と話した。
なお、TVerで見逃し配信中。19日午後9時54分終了予定。