“見る美容液”山田涼介、 “コンブチャ作り”に初挑戦で美を追求 インナーケアの近況も明かす
7人組グループ・Hey! Say! JUMPの山田涼介が、21日発売の美容雑誌『VOCE』7月号（講談社）連載「BEAUTY DIARIES」に登場する。今回は“見る美容液”山田が「内側からの美を意識していきたい！」という希望で、コンブチャ作りに初挑戦する。
【写真】大好物のイチゴほおばり…美しい横顔ショット
発酵のメカニズムや菌を活かしたレシピに、料理好きの山田は興味津々。慣れた包丁さばきでフルーツをカッティングする姿に、スタッフからも思わず拍手が起こる。
撮影後には、大好きなイチゴを食べながらコンブチャを試飲。「香りがすごくいい！」と自家製コンブチャをお持ち帰りする場面も。インタビューでは、コンブチャに興味を持った理由など「最近のインナーケア」についてや読者からの質問に答えるコーナーにも注目だ。
【写真】大好物のイチゴほおばり…美しい横顔ショット
発酵のメカニズムや菌を活かしたレシピに、料理好きの山田は興味津々。慣れた包丁さばきでフルーツをカッティングする姿に、スタッフからも思わず拍手が起こる。
撮影後には、大好きなイチゴを食べながらコンブチャを試飲。「香りがすごくいい！」と自家製コンブチャをお持ち帰りする場面も。インタビューでは、コンブチャに興味を持った理由など「最近のインナーケア」についてや読者からの質問に答えるコーナーにも注目だ。