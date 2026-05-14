朝ドラ主演・上坂樹里、圧倒的なヒロインオーラ放つ 『VOCE』表紙で抜群の透明感
俳優の上坂樹里が、21日発売の美容雑誌『VOCE』7月号（講談社）で初の表紙を飾る。
【写真】透き通るような肌をのぞかせる上坂樹里
現在、NHK連続テレビ小説『風、薫る』で主演を務めている上坂。一年前に同誌に登場した際には「朝ドラのヒロインのよう」とスタッフが声をかけていたそうで「朝ドラの主演は、5年前にお芝居の仕事を始めたときに最初に掲げた目標でした。ちょうどそのドラマの放送が始まったこのタイミングで『VOCE』のカバーをやらせていただくことに、ご縁を感じています」と語った。
表紙の衣装は、爽快感のあるレモンイエローのドレスをセレクト。圧倒的なヒロインオーラを開花させ、青い果実のようなフレッシュな透明感をまとった上坂。本誌では、ピンクのドレスを着用したレディなムードの上坂が、まるでスポットライトを浴びているようなビューティショットも掲載している。
「朝ドラの撮影は月曜日から金曜日。週末だけは甘いものを自分に許していて、そのご褒美を楽しみにがんばっています（笑）」と話す上坂。日曜日の撮影ということで、ケーキをおいしそうに頬張る20歳のチャーミングな一面も見せた。
一方、お芝居や美容についての質問に澄んだ瞳で真摯に答える凛とした佇（たたず）まいと、一言一言を丁寧に紡ぐその姿は、ピュアさと強さが共存するヒロインそのもの。「私の強みは負けず嫌いなところ。自分に負けたくないから勝つまでやるんです」と、力強く語る上坂の迷いのないまっすぐな表情。目標とするものを自らの力でつかみ取ってきたのは、情熱の炎を心の中で燃やして続けているからこそ。上坂さんの秘めたる強さを垣間見ることができるスペシャルなインタビューとなっている。
現在放送中の『風、薫る』は、明治時代に生きづらさを抱えた女性が看護の世界に飛び込み、苦難を乗り越えながらも成長していくヒューマンドラマとなっている。
【写真】透き通るような肌をのぞかせる上坂樹里
現在、NHK連続テレビ小説『風、薫る』で主演を務めている上坂。一年前に同誌に登場した際には「朝ドラのヒロインのよう」とスタッフが声をかけていたそうで「朝ドラの主演は、5年前にお芝居の仕事を始めたときに最初に掲げた目標でした。ちょうどそのドラマの放送が始まったこのタイミングで『VOCE』のカバーをやらせていただくことに、ご縁を感じています」と語った。
「朝ドラの撮影は月曜日から金曜日。週末だけは甘いものを自分に許していて、そのご褒美を楽しみにがんばっています（笑）」と話す上坂。日曜日の撮影ということで、ケーキをおいしそうに頬張る20歳のチャーミングな一面も見せた。
一方、お芝居や美容についての質問に澄んだ瞳で真摯に答える凛とした佇（たたず）まいと、一言一言を丁寧に紡ぐその姿は、ピュアさと強さが共存するヒロインそのもの。「私の強みは負けず嫌いなところ。自分に負けたくないから勝つまでやるんです」と、力強く語る上坂の迷いのないまっすぐな表情。目標とするものを自らの力でつかみ取ってきたのは、情熱の炎を心の中で燃やして続けているからこそ。上坂さんの秘めたる強さを垣間見ることができるスペシャルなインタビューとなっている。
現在放送中の『風、薫る』は、明治時代に生きづらさを抱えた女性が看護の世界に飛び込み、苦難を乗り越えながらも成長していくヒューマンドラマとなっている。