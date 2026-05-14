久間田琳加、大人のピンクメイクで麗しビジュアル 撮影現場ではさすがの対応力見せる
俳優・モデルの“りんくま”こと久間田琳加が、21日発売の美容雑誌『VOCE』7月号の「ピンクメイク企画」に登場する。
【写真】「理想の体型すぎる」“超ミニ”ふわもこ衣装で美脚を披露した久間田琳加
ヘアメイクの中山友恵氏とタッグを組み、甘くなりすぎない夏のピンクメイクを3パターン披露。撮影が行われたのは、まだ冬の寒さが残る初春の朝。ドラマ撮影で多忙な中、「おはようございます」と元気にスタジオ入り。久間田のハッピーオーラに包まれて撮影がスタートした。
この企画のテーマは「ピンクの良さを生かしつつ、ピンクが主張しすぎない、大人も挑戦しやすいピンクメイク」。中山氏が施す繊細な色のニュアンスを表現するため、スタッフ一丸となってベストなライティングやポーズを模索した。モデル歴10年以上の久間田はさすがの対応力で、スタッフの要求を即座に＆完璧にクリア。そのあまりのスキル高さに「さすが久間田プロ！」という声が飛び交った。
久間田の麗しいビジュアルはもちろん、すぐ真似できるメイクTIPSが満載の企画となっている。
なお、表紙は俳優の上坂樹里が飾る。
【写真】「理想の体型すぎる」“超ミニ”ふわもこ衣装で美脚を披露した久間田琳加
ヘアメイクの中山友恵氏とタッグを組み、甘くなりすぎない夏のピンクメイクを3パターン披露。撮影が行われたのは、まだ冬の寒さが残る初春の朝。ドラマ撮影で多忙な中、「おはようございます」と元気にスタジオ入り。久間田のハッピーオーラに包まれて撮影がスタートした。
久間田の麗しいビジュアルはもちろん、すぐ真似できるメイクTIPSが満載の企画となっている。
なお、表紙は俳優の上坂樹里が飾る。