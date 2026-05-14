◆「まさか…」成果を出す人とダメな人の決定的な違い！ 夜にしてはいけないNG習慣

「病院に行っても治らなかった不眠の悩みが解決した」「普段なかなか寝ない子どもがスヤスヤ眠った」――感謝の声、続々！ 睡眠専門医も納得の2万人を救った「快眠メソッド」を初公開。夜、ぐっすり眠れないという不眠の悩みを医者や睡眠導入剤に頼る前にやるべきこと。それは、寝心地を大きく左右する寝具の見直し。加賀百万石の歴史都市・金沢で江戸時代に創業し、289年の歴史を誇るふとん店「眠りにまっすぐ乙丸屋」の12代目店主は、不眠に悩む人やもっとぐっすり眠りたいという人に向けて、快眠のアドバイスを施して評判だ。初の著書『とにかくぐっすり眠りたい 老舗ふとん店の12代目がこっそり教える快眠法60』（ダイヤモンド社）では、寝具を味方にして快眠に導き、仕事に家事に最高のパフォーマンスを発揮できる「60＋プラス1」の方法を、さまざまなエビデンス（科学的根拠）とともに徹底指南！ 医者や学者が語ってこなかった素朴にして最も影響の大きい「寝具」の視点から、あなたを快眠に誘う。医学監修：森川恵一（日本睡眠学会総合専門医）

※本稿は、『とにかくぐっすり眠りたい 老舗ふとん店の12代目がこっそり教える快眠法60』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。

仕事ができない人ほど、寝る直前まで戦っています

夜遅くまでパソコンを開いてメールの返信をしたり、ベッドの中でSNSやニュースを追いかけたり……。寝る直前まで頭をフル回転させて、情報や業務と「戦い続けている」人は少なくありません。

本人は時間を有効活用している、あるいは熱心に仕事に向き合っているつもりかもしれませんが、実はこれこそが翌日のパフォーマンスを大きく低下させる原因です。

夜の「戦闘モード」が、翌朝のパフォーマンスを壊します

人間の体は、脳が活発に動き、交感神経が優位な（緊張・興奮状態にある）まま布団に入っても、急には休まるようにできていません。結果として寝付きが悪くなり、深い眠りに入りにくくなってしまいます。

「ベッドに入っても、いろいろと考えてしまってなかなか眠れない」と悩む方がいますが、それは決してあなたの意志が弱いからではありません。単に、自律神経のスイッチが「活動」から「休息」へと切り替わっていないだけなのです。

深い眠りは、寝る前の「準備」で決まります

質の高い深い眠りを得るためには、眠りに落ちる前の「準備」がすべてを決めると言っても過言ではありません。

スムーズな入眠のためには寝る前の環境整備が不可欠です。寝室の温度や湿度を適切に保ち、体に負担をかけない寝姿勢をサポートすること。こうした「寝床内環境」がしっかりと整っていれば、特別な意識をしなくても、体は自然とリラックス状態である副交感神経へと移行していきます。

活動モードのまま強引に目を閉じるのではなく、心身を静めるための助走となる時間と環境を用意してあげることが重要です。

戦うのは「昼間」だけでいい

ビジネスパーソンが全力で戦うべき時間は、あくまで「昼間」です。夜は、日中の戦いで負ったダメージを癒やし、明日のためのエネルギーを蓄える「回復」の時間に徹するべきなのです。

常に高い成果を出し、周囲と差をつける人ほど、このオンとオフの切り替えを明確に行っています。夜の時間を潔く休息に充てられるからこそ、翌日の集中力や決断力が飛躍的に高まるのです。もしあなたが、今よりも仕事のパフォーマンスを上げたいと本気で望むなら、まずは「寝る直前まで戦うこと」を今夜からやめてみてください。

※本稿は『とにかくぐっすり眠りたい 老舗ふとん店の12代目がこっそり教える快眠法60』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。