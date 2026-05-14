◇プロ野球 セ・リーグ ヤクルト 4-2 阪神(13日、神宮球場)

阪神との首位攻防戦に逆転勝利し、1位に返り咲いたヤクルト。この試合で8回に同点打となるプロ初ヒット&初タイムリーを放った石井巧選手が、ヒーローインタビューで喜びを語りました。

25年ドラフト6位で入団した石井選手はこの日「7番・ショート」でスタメン出場。1点ビハインドの8回、ノーアウト2塁のチャンスでセンターへタイムリー2ベースを放ち、うれしいプロ初ヒット&初タイムリーを記録しました。

緊迫した終盤で放った値千金の一打。「甘いボールはめったに来ないと思っていたので、自分のスイングをすることに集中して。なんとか一本出てうれしかったです」と振り返りました。

8日の1軍初昇格後、2試合出場も無安打。3試合目のこの日も2打席連続三振を喫し、迎えた8回の第3打席でした。「ここまでなかなか結果が出ずに来たんですけど、初ヒットとかは何も考えていなくて。『食らいつこう』という思いでなんとか1本出て、本当に良かったです」と喜びを口にしました。

二盗を決め石井選手のタイムリーでホームインし、共にお立ち台に上がった並木秀尊選手も「頼もしい1本で、『ここで初ヒット出るか！』という感じでしたね」と笑顔で石井選手を称賛しました。

初ヒットの記念ボールは、この日観戦に来ていた両親に渡す予定と話した石井選手。「実家でおばあちゃんも見ていると思う」と、家族へ感謝の初ヒットとなりました。