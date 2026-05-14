アニメ「ルパン三世」や映画「犬神家の一族」の音楽などで知られる作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんが4日、老衰のため都内の自宅で死去した。13日、所属事務所が公式サイトで発表した。84歳だった。葬儀・告別式は近親者で行った。喪主は姉栗田和子（くりた・かずこ）さん。後日、お別れの会を予定だという。

大野さんは、1941年（昭和16）5月30日生まれ、静岡・熱海市出身。小学校でピアノを始めると、ジャズを独学で学び、慶大では有名ジャズ・プレーヤーを多く輩出しているライト・ミュージック・ソサエティに在籍した。その後、作曲家として活動を主体に。「犬神家の一族」「人間の証明」など、映画やテレビの音楽も手がけると、77年に手がけた「ルパン三世」のテーマ曲が大ヒットとなった。CM、テレビなどでも多数の音楽を世に送り出した。

近年はジャズピアニストとしてプレーヤーの活動に注力、ライブなども精力的に開催してきた。発表では「直前まで普段と変わらず過ごしており、就寝中に苦しむことなく安らかに旅立ちました」と明かされている。また、誕生日である5月30日にはプロイデュースするバースデーライブも開催予定だった。こちらについても「故人が生前より準備を整えておりましたため予定通り開催いたします」としている。

「ルパン三世」のテーマは日本だけでなく海外でも人気の楽曲。発表の結びには「これからも多くの方々の心に大野雄二の音楽が残り続けることを願っております」とつづられた。