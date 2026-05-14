◇プロ野球セ・リーグ 巨人4×-2広島(13日、福井)

巨人は坂本勇人選手のサヨナラホームランで劇的勝利。阿部慎之助監督は興奮冷めやらぬ様子で振り返りました。

1-1の延長12回に1点を勝ち越されますが、直後の攻撃では1アウト1、2塁とし、途中出場の坂本選手が遠藤淳志投手からレフトスタンドへ劇的サヨナラアーチ。通算300号の節目となる一発で、4時間43分の激闘に決着がつきました。前日は岐阜の地方開催で佐々木俊輔選手のサヨナラホームランで勝利。2夜連続の劇的勝利で3連勝となりました。

阿部監督は、「もう、興奮して僕も選手のように前に出てしまいました」と話し、「すばらしいの一言ですし、300号という節目のホームランだったので、やっぱり持っているなって思いました」と絶賛。

福井の地で夜10分43分まで及ぶ4時間43分の激闘には、「こんな遅くまで残っていただいて、こういう素晴らしいゲームをお見せできてよかった」と語りました。

投手陣は先発の則本昂大投手が7回無失点の好投。移籍後初勝利とはなりませんでしたが、「みんな総力戦でいったので、則本の勝ちはつきませんでんしたが、次につながる。次こそはとチームメートがやるはず。チームメートが勝ちをつけて欲しい」と語りました。