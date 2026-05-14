大型トラック内に「謎の小部屋」が存在！

高速道路を走る大型トラックを見ると、運転席の屋根が不自然なほど高く盛り上がっている車両に出会うことがあります。

一見すると特殊なデザインや単なる荷物入れのようにも見えますが、実はあの膨らみの中には、長距離ドライバーの過酷な業務を支えるための、重要な「小部屋」が隠されているのです。

【画像】これが大型トラックのルーフの内部です！ 画像を見る（10枚）

この巨大なパーツの本来の役割は、空気の流れを整える「エアデフレクター（導風板・風防）」というエアロパーツです。

トラックは背後に巨大な箱型の荷台を背負っているため、走行中には非常に強い空気抵抗を受けます。そこで、キャビンの上に流線型のパーツを取り付けることで、正面から受ける風をスムーズに荷台の上方へ受け流すように設計されています。

これにより、燃費の向上はもちろんのこと、風切り音の低減や、雨天時にフロントガラスの視界を確保するといった実用的な効果も発揮します。

しかし、現代のトラックにおいてこのパーツは、空力性能を高めるためだけの道具ではありません。キャビンと荷台の高低差を埋めるために生まれたこの大きな空間を、いっそのこと「部屋」として活用してしまおうという画期的な発想が、屋根上の「仮眠スペース」を生み出しました。

通常、大型トラックでドライバーが体を休めるためのベッドは、運転席のすぐ後ろに配置されるのが一般的です。しかし、このベッドスペースを削って運転席部分を短くすれば、その分だけ後ろの荷台を長く設計でき、一度に運べる荷物の量を増やすことが可能になります。

積載効率を追求しつつ、一方でドライバーがしっかりと休息できる場所も確保したいという、運送業界の切実なニーズの両立を目指して誕生したのが、デフレクターの内部を利用した、いわば「2階建て構造」の寝台なのです。

この設備はメーカーごとに独自の名称が付けられており、いすゞでは「マキシルーフ」、日野では「スーパーハイルーフ」、三菱ふそうでは「スーパーマルチルーフ」といった名前で展開されています。

気になるその内部は、想像以上に充実したプライベート空間になっています。利用する際は、運転席のシートを足がかりにして天井のハッチを開け、ハシゴを登るようにして進入します。

例えば、いすゞの車両では、室内の広さは長さが約2メートル、幅が約1メートル、高さが85センチメートルほど確保されており、大人が足を伸ばして寝返りを打つにも十分な、シングルベッドに近いサイズが確保されています。

室内には快適に過ごすための工夫が随所に凝らされています。左右の小窓からは換気や外の様子を確認でき、室内灯や読書灯、スマートフォンの充電に便利なコンセントも完備。

さらに、小物を整理するためのネットやドリンクホルダーまで備わっており、まるで機能的なカプセルホテルのようです。

特筆すべきは、エンジンを切った状態でも使用できる専用のエアコンを設置できる点です。これにより、真夏の暑い時期でも振動や騒音を抑えた快適な室温の中で、静かに眠りにつくことができます。

また、エンジンから物理的に距離があるため、座席後ろのベッドに比べて熱が伝わりにくいという利点もあります。

もちろん、この場所の使い道は仮眠だけではありません。従来の運転席後ろのスペースで休むことを好むドライバーは、この頭上の空間は仕事道具や着替え、洗面用具などを保管しておくための、大容量のプライベートロッカーとして使用しています。

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現在、物流業界では「2024年問題」に代表される働き方改革が進んでおり、ドライバーの労働環境の改善や適切な休息の確保がこれまで以上に重要視されています。

限られた車体サイズという制約の中で、荷物の積載量と人間の居住性を高い次元で両立させたこの「屋根上の秘密基地」は、日本の物流を支える人々の心身を癒やす、大切なオアシスとしての役割を担っているのです。