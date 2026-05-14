◆ 遊び球なしの強気のリードで快挙達成

DeNAのドラフト2位ルーキー・島田舜也が先発し、6回無失点の好投でプロ初白星を挙げた。13日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、島田と捕手・松尾汐恩のバッテリーに焦点が当たった。

島田は150キロ超のストレートを軸に、カーブや鋭く落ちるフォークを織り交ぜながら快投。初回には3者連続三振を奪うなど、立ち上がりから奪三振ショーを披露した。中でも圧巻だったのが5回。打者3人を連続で3球三振に仕留める「イマキュレートイニング」を達成。セ・リーグの新人投手では史上初の快挙となった。最終的に6回5安打無失点9奪三振の内容で嬉しいプロ初勝利を収めた。



解説の館山昌平氏は「初回から全力で入っていく姿勢が良かった。ストレートの質も良かったですし、自分の持ち球全てを使いながらストライクゾーンぎりぎりを攻めていくというピッチング。これが先発としてあるべき姿だと思いました」と称えた。

さらに、「結果として球数が少なかったのはしっかり攻めた結果だった」と分析。5回のイマキュレートイニングについては「追い込んだ後に遊び球もない。攻めた結果というのもそうなんですが、ファウルで粘られないキレのあるボールを投げ込んでいること。そしてリードしている松尾の配球が効果的だった」とコメントし、女房役のリードを称賛した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』