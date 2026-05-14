タレントの松村沙友理さんが13日、横澤夏子さんとともにイベントに登場。第1子出産後の生活の変化を語りました。

2025年に結婚と妊娠を発表し、2026年3月に第1子を出産したことを報告していた松村さん。イベントの冒頭に「新米ママのさゆりんごです。きゅる〜ん」と笑顔をみせました。

イベントで“出産を経て変わったことは？”と聞かれた松村さんは「めっちゃあります。一番は時間の感覚が変わったなって思いますね。前までは、例えば友達とご飯を食べようってなって、20時集合とかも全然あったんですけど。今、もう20時ってお布団の中で寝かしつけまでしちゃっている」と回答しました。

そして「最近、1日終わりだな〜って思うのが15時なんですよ」とコメント。「もうなんか早い、1日ってあっという間って思うのが、14時15時なので、最近、なんでももう早くなったなっていうのは感じますね」と明かしました。

■松村沙友理「4人目でいいでしゅか？」 横澤夏子にアピール

また、仕事先で会う人が気遣ってくれることもあるそうで、松村さんは「スタジオでずっと立ちっぱなしの時とかは、“さゆりんご、全然座っていいよ”とか“さゆりんご大丈夫？”って声をかけてくださったりとかして。すごくそれはありがたかったなって思います」と語りました。

また3児の母・横澤さんが「さゆりんごがもう赤ちゃんみたいでかわいいですよね」とコメントすると、すかさず松村さんは「ばぶ〜。4人目でいいでしゅか？」と赤ちゃん言葉とポーズで横澤さんにアピール。これには思わず横澤さんも「出てきちゃった、“子りんご”が」とコメント。さらに、「“子りんご”にもなれまちゅ」と話す松村さんに、横澤さんは「こういう時はどう言えばいいの？」と笑いながら話していました。

松村さんと横澤さんが登場したのは「auエネルギー＆ライフ 新サービス『auでんち』PR発表会」です。