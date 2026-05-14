上げたい、スピンをかけたい時のスイング法とは！？【クォーター理論 基本編/桑田泉】

上げたい、スピンをかけたい時のスイング法とは

ダフれ！それでこそ芯に当たる

「ダフれ」の意味はバウンスをボールの手前から着地させることその結果、芯に直接当たる。

【注目ポイント】

● バウンスをボールの手前に着地させるからこそ、ソールが滑ってボールの下にリーディングエッジが入り、芯にボールが当たる

● 実は下手なおっちゃんでも、素振りではちゃんとザッザッと音を立てて芝を擦れている

● なのに、ボールを打つときには「ボールを直接」打とうとしてトップする

●「ボールの赤道の下にリーディングエッジを直接」はトップ

ヘッドを入れたいと思っている人が多いが、これは間違い。目玉焼きの黄身だけを削ぐのは難しい上に、結果はトップするだけ

上げたい、スピンをかけたい、ライが悪いときほど“目玉焼き”の白身ごとダフる

【注目ポイント】

● ボールを目玉焼きの卵の黄身に見立て、その周りには白身があるとイメージする

● そして、通常のS1はもちろん、上げたいとき、スピンをかけたいとき、ラフや薄い芝にボールがあるときほど、白身ごとダフって打つ意識を持つ

● そうすることで、ソールが滑り、ボールに正しくインパクトできる「ＧＯ（郷）しろみ（ひろみ）」と覚えよう



【出典】『クォーター理論 基本編』著者：桑田泉