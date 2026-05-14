今日14日(木)も、日差しの力で気温がグンと上がってきます。名古屋をはじめ、30℃に迫る所もあるでしょう。暑さ対策を心掛けてください。昼前後からは、東北から九州にかけて、雨雲や雷雲が発達しやすくなるでしょう。急な強雨や雷雨に注意が必要です。

関東以西は広く25℃以上の夏日 名古屋で29℃など真夏日に迫る所も

今日14日(木)も、午前を中心に、広い範囲に日差しが届くでしょう。

最高気温は、北海道や東北、北陸では昨日13日より低くなりますが、関東から西の地域は昨日13日と同じくらいで25℃以上の夏日の所が多い予想です。

名古屋で29℃など、東海から中国地方、九州北部では30℃に迫る所もあるでしょう。暑さで体調を崩さないよう、こまめな水分補給を心掛けてください。屋外での作業やスポーツは無理をせず、時間を決めて休憩をとることも大切です。

昨日13日同様 天気の急変に注意が必要

今日14日も、東北から九州にかけて、あちらこちらで雨雲や雷雲が発達するでしょう。晴れていても、落雷や突風、急に降る強い雨に注意が必要です。局地的には、道路が冠水するような激しい雨が降るでしょう。黒い雲が近づく、ヒンヤリとした風が強まる、ゴロゴロという音が聞こえてくる、といった、天気急変のサインに気を配ってください。