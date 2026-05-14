蓬莱舞が魅せる色気と眼差し。『週プレ』最新グラビアで見せた「研ぎ澄まされた美体」

『週刊プレイボーイ』21号は5月11日に発売！

蓬莱 舞が、5月11日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』21号に登場！

蓬莱 舞 ©宮本賢一／集英社

【プロフィール】

蓬莱 舞（ほうらい・まい）

2006年1月17日生まれ 静岡県出身

身長160cm B86 W58 H84

血液型＝A型

『週刊ヤングジャンプ』主催オーディション「制コレ22」でグランプリを受賞。昨年、ABEMAオリジナルドラマ『死ぬほど愛して』（ABEMA、Netflix）に出演し話題に。ショートドラマアプリ・BUMPで配信中の『私が推しに壊されるまで～メン地下の罠～』で主演。2nd写真集『ラストシーン』（光文社）が発売中。

公式Instagram【@horai.mai】

公式X【@horai_mai】

今号の『週プレ』は、声優界のグラビアクイーン・井口裕香の表紙＆巻頭グラビア＆DVDで7.11発売の最新写真集から珠玉のアザーカットとメイキング映像を！妖艶すぎるメリハリボディ・澄田綾乃の最新撮、ハタチになった蓬莱舞の研ぎ澄まされた曲線美も！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】蓬莱舞写真集「もう無邪気ではいられない。」は、価格／1100円（税込）にて主要電子書店で 5月11日（月）発売予定です。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!

【デジタル限定】蓬莱舞写真集「もう無邪気ではいられない。」©宮本賢一／集英社

＜特集情報＞

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『週刊プレイボーイ』21号は5月11日に発売！