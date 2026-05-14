【きょうも天気急変に注意】

きょうも上空には、大気不安定になる原因の寒気が居座る見通しです。そのため、引き続き天気急変のおそれがあります。東北から東日本、西日本では空模様の変化に注意をしてください。晴れていても、急に空が暗くなって激しい雨や雷雨になることがあるでしょう。落雷や突風、ひょうにも注意が必要です。一方で、北海道は安定して晴れるでしょう。

【沖縄本島は梅雨の中休み】

沖縄本島からは梅雨前線が離れ、本島は晴れ間がありそうです。しかし、先島諸島は梅雨前線の影響で激しい雨が降る見通しです。

【北日本はひんやり、東・西日本は夏日続出】

北日本はきのうよりも大幅に気温の下がるところもあって、日中も上着がないとひんやりと感じられそうです。東日本、西日本と沖縄は25℃以上の夏日の地点が多くなるでしょう。

〈きょうの各地の予想最高気温〉

札幌 ：19℃ 釧路 ：13℃

青森 ：19℃ 盛岡 ：22℃

仙台 ：17℃ 新潟 ：18℃

長野 ：24℃ 金沢 ：22℃

名古屋：29℃ 東京 ：26℃

大阪 ：28℃ 岡山 ：29℃

広島 ：27℃ 松江 ：24℃

高知 ：27℃ 福岡 ：25℃

鹿児島：27℃ 那覇 ：26℃

【週末は暑さレベルアップ】

土日は暑さのレベルが上がりそうです。北日本を含めて全国的に暑くなりそうで、東北でも30℃以上の真夏日の地点が出てくるでしょう。5月に運動会をする学校も増えています。暑さ対策を万全にしてお過ごしください。